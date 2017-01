Erstellt am 05. Januar 2017

CES 2017: Amazon-TVs, KIs und fehlende Innovationen

Die CES öffnet zum 50. Mal ihre Pforten und zeigt, wo es technologisch 2017 hingeht. Die großen Innovationen sollte man allerdings nicht erwarten.

© Samsung

Vom 5. bis zum 8. Januar 2017 ist Las Vegas einmal mehr der Nabel der Technikwelt. Zum 50. Mal öffnet die CES, die Consumer Electronics Show, ihre Pforten. Auf der größten und wichtigsten Elektronikmesse der Welt präsentieren 3.800 Aussteller ihre neuesten Fernseher, Smartphones, Autos und Gadgets. Technik-Fans kommen zwar auch in diesem Jahr voll auf ihre Kosten, das ganz große „Wow“ wird ihnen aber einmal mehr kaum entlockt werden. Denn natürlich weisen hochauflösende TVs, spannende VR-Brillen und vernetzte Kühlschränke den Weg in die Technikzukunft. Wirklich neuartig sind die wichtigen Branchentrends aber nicht mehr.

Fernseher: Amazon überstrahlt

Im TV-Bereich tut sich technologisch 2017 wenig. 4K-Auflösungen und bessere Kontraste dank High Dynamic Range (HDR) sind der Standard und bestimmen auch die 2017er-Modellreihen. Samsung benennt für dieses Jahr seine Top-Reihen von SUHD in QLED um und verankert damit die Quantum Dots, die bei Samsung seit einiger Zeit eine wichtige Rolle für die Bildqualität spielen, mit dem Q schon im Titel. Damit greift der Weltmarktführer gleichzeitig die OLED-Technologie recht offensiv an.

Die neuen QLEDs von Samsung: Edel und wahrscheinlich sehr teuer (© Samsung)

Diese bietet zwar die beste Bildqualität, ist aber wegen der aufwendigen Fertigung auch ziemlich teuer. OLED-Fernseher, die bislang fast exklusiv von LG auf den Markt kommen, sind erst kürzlich unter die 2.000-Euro-Marke gefallen und dabei reden wir nicht von den Top-, sondern von den Einsteigermodellen. Allerdings ist die Technologie für Enthusiasten das einzig Wahre und auch für die großen Hersteller interessant. Neben LG, die im großen Stil auf OLED-Fernseher setzen, präsentierte auch Panasonic im vergangenen Jahr sein erstes Modell. Überraschend zieht nun Sony auf der CES nach und präsentierte mit dem Bravia OLED A1E seinen ersten serienreifen OLED. Das dürfte viele Kunden freuen, denn der steigende Konkurrenzdruck für LG (die aber immer noch exklusiv die Panels für alle OLEDs aller Hersteller produzieren) wird dafür sorgen, dass die Preise der Edelfernseher langsam, aber sicher in bezahlbare Regionen gedrückt werden.

Das alles wird über die Branche hinaus nur für recht wenig Echo sorgen, denn die Publicity im TV-Bereich sichert sich in diesem Jahr Amazon. Denn der US-Riese steigt nun auch ins TV-Geschäft ein. In Kooperation mit dem chinesischen TV-Hersteller Tongfang wird man eigene Amazon-Fernseher produzieren. Die Smart-TVs werden mit einer speziell angepassten Version des Fire OS ausgeliefert und kommen mit Alexa-Integration daher. Ob man damit bildtechnisch die Big Player angreifen kann, darf man bezweifeln, im Massenmarkt wird Amazon damit allerdings für eine gehörige Umwälzung sorgen.

Die Amazon-Fernseher kommen mit angepasstem Fire OS und integrierter Alexa-Assistentin (© Tongfang)

Trends: Vernetzt, intelligent, virtuell

Das Heimkino bildet noch immer die Königsdisziplin auf der CES, aber auch daneben versteht es die Messe, sich als Branchenhöhepunkt zu positionieren. 2017 sind Vernetzung und künstliche Intelligenz die großen Themen. Das Smart Home setzt sich mehr und mehr durch, Kühlschränke, Geschirrspüler und Waschmaschinen lassen sich per App und Sprachbefehl steuern.

Künstliche Intelligenzen halten indes Einzug in die Automobile. Der Traum vom autonomen Fahren nimmt langsam aber sicher Gestalt an, der neue 5er BMW etwa wird teilautonom. Und Chip-Hersteller Nvidia kündigte eine KI-Plattform an, die Fahrzeuge intelligenter machen soll. Auch Virtual Reality gilt noch einmal als CES-Trendthema, doch bis auf aktualisierte Versionen etwa der VR-Brille HTC Vive bietet die Messe kaum Neues.

Das ist nicht schlimm, denn die technologischen Umwälzungen – vom vernetzten Zuhause über das selbstfahrende Auto bis hin zum biegbaren Bildschirm – sind enorm. Es sind allerdings langfristige Entwicklungen, die zumindest diese CES nicht für sich beanspruchen wird. In einem Jahr würden wir uns trotzdem mal wieder über einen Durchbruch freuen. Denn, und auch damit muss sich die CES auseinandersetzen: Die Technologie-Leitmesse erzeugte schon mal mehr Echo als 2017.