Thermostate, Rauchmelder & Co.: Google Nest startet in Deutschland

Im Internet sind viele Nutzer mit Google vertraut. Doch auch außerhalb des digitalen Raumes, das heißt auch in ihrem Zuhause, will Google den Alltag seiner Kunden unterstützen – zum Beispiel mit Produkten von Google Nest. Die smarten und selbstlernenden Hightech-Produkte, zu denen zum Beispiel Thermostate gehören, will das Unternehmen nun auch in deutsche Haushalte bringen.

Screenshot Nest-Video © Google Nest

Hierzulande dürfte „Google Nest“ vielen Verbrauchern noch recht unbekannt sein. Aber das könnte sich bald ändern. Denn Google bringt seine Nest-Produkte nun auch in hiesige Gefilde – nicht nur nach Deutschland, sondern auch in einige Nachbarstaaten: „Unsere Produkte können ab sofort in Deutschland, Österreich, Italien und Spanien vorbestellt werden und werden ab Mitte Februar ausgeliefert“, zitiert t3n den Nest-Mitgründer und Produktchef Matt Rogers. „Wir verdoppeln damit die Anzahl der Haushalte, für die wir in Europa verfügbar sind.“

Bei den Nest-Produkten handelt es sich um hoch entwickelte Samrt-Home-Produkte: das heißt smarte Thermostate, Rauchmelder und Überwachungskameras, die intelligent und selbstlernend sind und mit dem eigenen Smartphone gekoppelt werden.

Google Nest: Zum Deutschland-Start mit verringertem Angebot

Kunden aus Deutschland können die Produkte von Google Nest zum Start über verschiedene Anlaufstellen beziehen: nämlich über die Elektrofachmärkte Conrad, Media Markt und Cyberport, aber auch über Amazon und das Versicherungsunternehmen Cosmos direkt. In den Shops lassen sich jeweils die smarten Kameras für drinnen und draußen sowie die Rauchmelder vorbestellen. Das intelligente Thermostat ist hierzulande derzeit noch nicht erhältlich, soll aber noch in diesem Jahr folgen.

Für die Expansion nach Deutschland soll sich Google Nest eigens noch einmal mit den Datenschutz- und Privatsphäre-Einstellungen befasst haben, um die Kunden vor Ort zu überzeugen. „Extra für den deutschen Markt habe Nest zahlreiche Privatsphäre-Einstellungen entwickelt, die nun weltweit ausgerollt werden“, schreibt t3n weiter.

Welche Möglichkeiten Google mit seinen vernetzten Nest-Produkten grundsätzlich noch eröffnet, macht das Unternehmen im Video deutlich: