Erstellt am 17. Januar 2017

Home&Smart: Neues Portal für Smart-Home-Produkte startet

Das vernetzte Zuhause wird immer wichtiger, das zeigt nicht zuletzt der aktuelle Deutschland-Start von Google Nest. Die neue Plattform Home&Smart will Verbraucher mit Informationen rund um das Thema versorgen und so Übersichtlichkeit schaffen.

© Andrey_Popov – Shutterstock.com

Häuser und Wohnungen bleiben nicht „dumm“. Sie werden in Zukunft mitdenken und selbstständig agieren, wenn es um die Heizung, die Beleuchtung und andere Dinge geht. Das Thema Smart Home wird immer wichtiger, doch der Markt ist für Verbraucher noch unübersichtlich und verworren. Die neue, herstellerunabhängige Plattform Home&Smart will hier Abhilfe schaffen und für mehr Klarheit sorgen. Dazu sollen die Verbraucher Informationen rund um die Themen Smart Home und Internet of Things erhalten.

„Vernetzte Services und intelligente Geräte sind die Zukunt“, meint Sven Häwel, Leiter Portal bei Home&Smart. Mit dem Portal wolle man die Übersichtlichkeit des Marktes für Endverbraucher beseitigen. „Die Website ist sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Verbraucher geeignet“, so Häwel weiter.

Smart Home ist noch nicht beim Verbraucher angekommen

Zum Start der Plattform stehen bereits über 1.000 Berichte zu Smart-Home-Systemen, IoT und E-Trends bereit. Der Inhalt werde durch Bildergalerien ergänzt und die Geräte in redaktionell erstellten Anwendungsfällen für die direkte Umsetzung im eigenen Zuhause vorgestellt. Die Kaufentscheidung soll zudem durch „ein eigenes Testsiegel, fundierte Einschätzungen von Experten sowie detaillierte Empfehlungen der Redaktion zu einzelnen Produkten und Lösungen“ erleichtert werden.

Das Portal Home&Smart startet zu einem recht günstigen Zeitpunkt. Erst heute wurde bekannt, dass die Google-Tochter Nest auch in Deutschland durchstartet und seine intelligenten Feuermelder, Thermostate und andere Geräte nun auch in hiesige Haushalte bringen möchte (wir berichteten). Bereits seit Jahren gibt es immer neue Entwicklungen im Bereich Smart Home, doch in der breiten Masse sind die Hightech-Geräte noch lange nicht angekommen. Vielleicht kann ein Portal wie Home&Smart, das Verbraucher mit allerlei Informationen über die Möglichkeiten der Smart-Home-Geräte informiert, ja für einen Schub im Markt sorgen.