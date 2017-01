Digitaler Schuh-Spiegel: Breuninger startet neue digitale Services

In Düsseldorf bietet der Modehändler Breuninger drei neue digitale Services an, allen voran den Shoe Mirror, der sogar mit sozialer Komponente daherkommt.

© Breuninger

Breuninger war in den vergangenen Jahren nicht darum verlegen, sein klassisch-stationäres Konzept um digitale und Multichannel-Angebote zu erweitern. Click & Collect, ein Instore Bestellservice und die obligatorische mobile App sind bereits seit längerer Zeit im Einsatz. Im Department Store in Düsseldorf wird das Angebot nun mit einem Schwung neuer Services ausgebaut – vom netten Gimmick bis zur praktischen Einkaufshilfe.

360-Grad-Rundgang

Durch die Einbindung von Google Streetview Trusted kann man nun auch virtuell durch das Erdgeschoss der Düsseldorfer Filiale bummeln, die neue 360-Grad-Tour macht es möglich. Online kann der interessierte Kunde einen interaktiven Rundgang durch das Gebäude unternehmen, um sich im Vorhinein schon einmal anzuschauen, wo die Hosen und wo die Schuhe zu finden sind. Zur Tour gelangt man über die Google Suche und Google Maps, aber auch über die Homepage des Unternehmens.

3D ohne Brille

Schon spannender ist da das 3D-Hologramm-Display, das Kunden die Breuninger Instagram-Welt vorstellen soll. Das Display erzeugt ein statisches Bild, das Objekte virtuell bis zu einem Meter heranholen kann. Dargestellte Objekte sollen bis zu zwei Meter in der Tiefe der Bildfläche scharf darstellbar sein. Dies erziele eine Raumwirkung ganz ohne 3D-Brille.

Schuhe im Spiegel

Am spannendsten mutet der sogenannte Shoe Mirror an. Das Gerät mit einem digitalen Spiegel des Unternehmens Xplace findet sich in der Damenschuhabteilung des Düsseldorfer Stores. Dank eines Displays auf Augenhöhe kann sich die Kundin damit die anprobierten Schuhe aus der Nähe von allen Seiten anschauen. Darüber hinaus bietet der digitale Spiegel eine soziale Komponente: Die Foto- und Videofunktion sorgt dafür, dass Freunde und Bekannte via Facebook oder Twitter ihren sprichwörtlichen Senf zur Auswahl geben können. So kann auch der Shopping-Muffel auf der heimischen Couch wieder in den Einkaufsbummel eingebunden werden.