Erstellt am 01. Februar 2017

Apple-Geschäftszahlen: iPhone-Verkäufe sorgen für erfolgreiche Kehrtwende

Apple konnte im vergangenen Quartal 78 Millionen iPhones verkaufen – Rekord! Somit kletterte auch der Umsatz um 3,3 Prozent auf 78,4 Milliarden US-Dollar. Dennoch stellt sich weiterhin die grundlegende Frage, ob Apple zu abhängig vom Erfolg seiner Smartphones ist – und ob es das Unternehmen schafft, sich ein weiteres Standbein aufzubauen.

© 360b - Shutterstock.com

Ist das das Comeback des Konzernriesen Apple? Zumindest scheint es ein kleiner Schritt dahingehend zu sein, denn nachdem das Unternehmen aus Kalifornien die letzten drei Quartale nacheinander sinkende Umsätze präsentieren musste, konnte Apple-Chef Tim Cook den Anlegern und der Presse nun endlich wieder ein Umsatzplus darlegen. So legte der Umsatz im vergangenen Geschäftsquartal laut Spiegel Online um 3,3 Prozent auf 78,4 Milliarden US-Dollar zu.

Der Erfolgsgarant für das (erneute) Aufblühen steht dabei außer Frage, denn Apple konnte in den letzten drei Monaten rund 78 Millionen iPhones verkaufen – 5 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Damit verkauft Apple umgerechnet etwa 590 iPhones pro Minute. Und so fasste der Apple-Geschäftsführer nach Berichten von Investing.com auch recht nüchtern zusammen: „Wir haben mehr iPhones verkauft als je zuvor.“ Kein Wunder also, dass sowohl die eigenen als auch die Erwartungen der Anleger übertroffen werden konnten.

Ist Apple zu abhängig von iPhone-Verkäufen?

Viele halten diese Abhängigkeit vom Erfolg der Smartphones aber auch für sehr gefährlich – und das schon seit Jahren. 70 Prozent seiner Umsätze erzielt Apple durch den Verkauf der iPhones. So langsam können sich aber auch die Ergebnisse sehen lassen, die das Unternehmen innerhalb von anderen Sparten erzielt. So liegen die Umsätze bei den Service-Geschäften wie dem App Store, Apple Music und der iCloud nach Spiegel Online mittlerweile bei etwa 25 Milliarden US-Dollar im Jahr.

Ob der neue Aufschwung auch wieder das Gehalt von Apple-Chef Tim Cook anheben wird, bleibt zunächst fraglich. Dieser bekam im letzten Jahr aufgrund der schwächelnden iPhone-Verkäufe und den damit einhergehenden Umsatzzahlen rund 1,5 Millionen US-Dollar Gehalt weniger und musste mit einem Jahreseinkommen von 8,7 Millionen US-Dollar leben. Fest steht dafür in jedem Fall, dass die Apple-Aktie aufgrund der positiven Ergebnisse nachbörslich um etwa drei Prozent zulegte.