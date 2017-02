Erstellt am 20. Februar 2017

Shopping per Stimme: Google Home erhält neue Funktion

Bis Ende April können Google-Home-Nutzer ohne zusätzliche Kosten mithilfe ihrer Stimme Produkte des alltäglichen Bedarfs (nach)bestellen. Danach kostet der Service 95 Dollar im Jahr beziehungsweise 4,99 Dollar pro Bestellung.

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit: Googles intelligenter Lautsprecher Google Home hat eine neue Funktion erhalten, die den Einstieg ins Online-Shopping bedeutet. Nutzer haben somit fortan die Möglichkeit, mithilfe ihrer Stimme bestimmte Produkte nachzukaufen. Google selbst erwähnt hier insbesondere Dinge des täglichen Bedarfs, die von Google-Express-Partnern geliefert werden.

Die neue Funktion ist zunächst lediglich in den USA nutzbar. Dort können die Google-Home-Besitzer den Shopping-Vorgang mit der Frage „Ok Google, how do I shop?“ beziehungsweise dem Satz „Ok Google, order paper towels“ einleiten. Dafür müssen jedoch zunächst die Kontodaten sowie die Lieferadresse bei Google Assistant, der künstlichen Intelligenz hinter Google Home, hinterlegt worden sein.

Neue Google-Home-Funktion ab Mai kostenpflichtig

Zum Start ist der neue Service zunächst ohne weitere Kosten verbunden. Ab dem 1. Mai müssen Kunden nach Angaben des Magazins „Turn On“ 95 Dollar im Jahr bezahlen, um mit ihrer Stimme bestellen zu können. Weiterhin soll es möglich sein, pro Lieferung zu zahlen, was dann wiederum mit stolzen 4,99 Dollar zu Buche schlägt.

Der große Google-Home-Konkurrent Amazon Echo landete Anfang des Jahres aufgrund dieser Shopping-Funktion in den Schlagzeilen. Ein US-amerikanischer Nachrichtensprecher berichtete über den Fall eines kleinen Mädchens, das über den Echo versehentlich ein Puppenhaus und mehrere Kilogramm Kekse bestellt hat. „Ich liebe dieses kleine Mädchen, wie sie sagt ‚Alexa hat mir ein Puppenhaus bestellt’“, äußerte Jim Patton von CW6, woraufhin Alexa in zahlreichen Haushalten aufgrund der Verwendung von Schlüsselwörtern wieder Puppenhäuser kaufen wollte.