Erstellt am 09. März 2017

Google Home: Ebay wird in smarten Lautsprecher integriert

Google und Ebay arbeiten offenbar eng zusammen, um den Online-Marktplatz in den smarten Lautsprecher Google Home zu integrieren. Auf der Google-Hausmesse Cloud Next wurde nun eine Anwendung vorgestellt, mit der sich Warenwerte durch Ebay schätzen lassen. Doch es bleiben noch einige offene Fragen.

Die Kooperation zwischen Ebay und Google ist tiefgreifend: Auf Googles Hausmesse Cloud Next erklärte der Online-Marktplatz, dass seine Website und das Warenwirtschaftssystem dahinter künftig Googles Cloud-Plattform nutzen werde. Im Gegenzug wurde eine Home-Integration für Ebay entwickelt. Das erklärte RJ Pittman, Chief Produkt Officer bei Ebay, laut Golem.de.

Pittman präsentierte auch eine erste Anwendung der Google-Home-Integration. Über den Ebay-Bot in dem smarten Lautsprecher zeigte Pittman, wie Produktwerte geschätzt werden können. Der Lautsprecher fragte demnach, für welches Produkt der Schätzwert ermittelt werden soll. Pittman gab an, eine Canon-Kamera schätzen lassen zu wollen. Nach Nennung des Modells fragte der Lautsprecher weitere Einzelheiten zum Produkt ab, doch darauf verzichtete der Ebay-Manager. Anschließend gab der Ebay-Bot den Schätzwert der Kamera an.

Offene Fragen bleibe

Durch diese Funktion im Home-Lautsprecher sollen mehr Kunden zu Ebay gebracht werden. Denn die Nutzer sollen so besonders einfach den Wert des eigenen Besitzes ermitteln können und so zum Verkauf animiert werden.

Es gibt allerdings noch einige offene Fragen. So erklärte Pittman nicht, wie genau der Preis ermittelt wird. Golem.de zufolge gebe es zwei Ansätze, wie Ebay die Schätzung durchführt: Zum einen über den durchschnittlichen Preis, für den ein Produkt von den Händlern angeboten wird, zum anderen über den durchschnittlichen Verkaufspreis. Auch hielt sich Pittman mit einer Angabe zurück, wann die Ebay-Integration für Besitzer des Home-Lautsprechers verfügbar sein wird. Ebenso scheint es auch noch keine Kauffunktion für den Marktplatz über Google Home zu geben.