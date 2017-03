Erstellt am 10. März 2017

Microsoft zeigt Werbung in Windows 10

Microsoft blendet nun im großen Rahmen Werbung im Dateimanager von Windows 10 ein. Die Nutzer sind freilich wenig erfreut.

omihay / Shutterstock.com

Betriebssysteme sind werbefrei. Das war immer so, schließlich bezahlt man eine ganze Menge Geld für ein neues Windows. Doch diese Zeiten scheinen sich dem Ende zu neigen. Denn viele Benutzer berichten in den vergangenen Wochen von Werbeeinblendungen im Explorer von Windows 10. Microsoft bewirbt oberhalb der Dateianzeige den hauseigenen Cloud-Dienst Onedrive, genauer: Die kostenpflichtige Variante, berichtet Golem.de.

Doch, das ist Werbung

Microsoft selbst nennt das gegenüber The Verge zwar nur einen Hinweis, „um Kunden auf die Möglichkeiten für die Datenspeicherung und die Dateiverwaltung in Cloud-Diensten hinzuweisen“. Jedoch findet sich in dem Fenster ausschließlich der „Hinweis“ auf den eigenen Dienst, nicht etwa auf Konkurrenzprodukte wie etwa Dropbox oder Google. Microsoft behauptet zwar, dass man die Anzeige ganz einfach auch dauerhaft deaktivieren könnte, mit einem einfachen Klick ist es aber nicht getan.

Die Ausblendung versteckt sich tief in den Ordneroptionen. Dort muss man den Punkt „Benachrichtigungen des Synchronisierungsanbieters anzeigen“ deaktivieren. Erstmals wurde die Werbeeinblendung bereits im Oktober 2016 gesichtet, doch nun scheint Microsoft die Implementierung großflächig auszurollen – bislang aber offenbar nur im englischsprachigen Raum. Bei den Nutzern stößt das freilich auf wenig Gegenliebe, auch weil es keine zentrale Option gibt, Werbung in Windows 10 abzuschalten.