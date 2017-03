Erstellt am 15. März 2017

AllyouneedFresh und Amazon Alexa: Einkaufen via Sprachbefehl

Sprachbefehle werden immer wichtiger – sie sollen den Menschen in Zukunft den beruflichen und privaten Alltag erleichtern. Auch im Bereich des Online-Handels werden die Sprachsteuerung bzw. die Möglichkeit für Sprachbefehle immer weiter vorangetrieben. Jüngstes Beispiel ist eine Kooperation von AllyouneedFresh und Amazon.

AllyouneedFresh kooperiert mit Amazon, Screenshot Video © AllyouneedFresh

AllyouneedFresh will das Einkaufen für stressgeplagte Kunden noch einfacher und moderner machen. Möglich wird dies durch eine Zusammenarbeit mit Amazon: Der Online-Supermarkt, der zur Deutschen Post DHL Group gehört, hat sich mit der Sprachassistentin des US-Riesen vernetzt und erlaubt es Nutzern der Amazon-Geräte Echo bzw. Echo-Dot nun, via Sprachbefehl Lebensmittel einzukaufen.

AllyouneedFresh: Sprachbefehl löst Einkauf nicht gleich aus

Dazu müssen die Amazon Echo-Nutzer lediglich den Sprachbefehl „Alexa, bitte AllyouneedFresh aufrufen!“ tätigen. Daraufhin fragt Alexa „Was möchtest Du heute einkaufen?“ – und dann kann der Nutzer seine Wünsche nennen und die benötigten Produkte auf die Einkaufsliste von AllyouneedFresh setzen.

Um den eigentlichen Einkauf auszulösen, müssen die Nutzer in einem zweiten Schritt den Online-Supermarkt AllyouneedFresh ansteuern. Dort können sie die Einkaufsliste noch einmal kontrollieren, gegebenenfalls abändern und die Produkte dann in den Warenkorb packen und kaufen.

Sprachbefehl & Co: Die Art des Einkaufens wird sich ändern

„Dieser für den Nutzer sehr einfache Vorgang wird die Art und Weise wie wir einkaufen komplett ändern. Der Lebensmittel-Onlinehandel wird immer noch stark unterschätzt. Aber schon in naher Zukunft werden wir keinen Laptop mehr aufklappen oder ein Handy starten müssen um Online Lebensmittel einzukaufen. Das wird unter anderem auf Zuruf passieren, wie hier mit Alexa oder Google-Home“, kommentiert AllyouneedFresh-Gründer und -Geschäftsführer Jens Drubel mit Blick auf die Zukunft. „Zusätzlich werden weitere Technologien in den nächsten zwei Jahren in unseren Alltag einziehen, die ähnlich einfach sind.“

Mit solchen „weiteren Technologien“ meint Drubel sicher auch weitere innovative Projekte aus dem Hause AllyouneedFresh. So hatte das Unternehmen beispielsweise erst kürzlich einen intelligenten Mülleimer vorgestellt, über den sich Barcodes einscannen und Produkte somit in den Online-Warenkorb legen lassen (wir berichteten).