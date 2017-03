Google spielt Werbung für Kinofilm über Google Home aus – versehentlich?

Nachdem ein Google-Home-Besitzer nach seinem bevorstehenden Tag gefragt und entsprechende Informationen über die Wetter- und Verkehrslage erhalten hat, berichtet der Lautsprecher relativ überraschend vom Start des Kinofilms „Die Schöne und das Biest“. Handelt es sich hierbei um einen ersten Test von Google, Werbung über den intelligenten Lautsprecher auszuspielen?

© Google

Die smarten Lautsprecher, insbesondere von Google und Amazon, finden immer mehr Verbreitung. Vor allem am Anfang stellen die Nutzer ihren persönlichen digitalen Assistenten mehr oder weniger investigative Fragen und versuchen, mit den Geräten nach und nach ihren Alltag zu erleichtern. Was bisher jedoch komplett fehlte, war Werbung in jeglicher Form, die über die Lautsprecher ausgespielt wird, was aufgrund des gigantischen Potenzials des Marketing-Markts verwundert.

Doch nun ist ein erster Eindruck aufgetaucht, wie sich die entsprechenden Werbeeinblendungen zukünftig anhören könnten. So berichtet Business Insider von einer Anzeige, die von einem Twitter-User aufgenommen und veröffentlicht wurde. Dort fragt er zunächst schlicht und einfach nach seinem Tag und erhält daraufhin Aussagen zur Uhrzeit, zum Wetter und zum Arbeitsweg.

Werbeanzeige vs. „My-Day“-Feature

Nach einem dezenten „by the way“ („nebenbei bemerkt“) erwähnt Google Home, dass an diesem Tag „Die Schöne und das Biest“ in die Kinos kommen würde – untermalt von dezenten Geräuschen und Musik. Es folgt eine kurze Inhaltsangabe und das Angebot an den Besitzer des Lautsprechers, sich mithilfe einer bestimmten Fragestellung weitere Informationen einzuholen. Das Kind, das im Hintergrund mithört, freut sich sichtlich über den Start des Kinofilms. Als Erwachsener fällt jedoch direkt auf, dass die Werbung komplett deplatziert startet und dadurch eher einen humoristischen Anstrich erhält.

Ein Google-Sprecher soll jedoch bereits gegenüber Business Insider bestätigt haben, dass es sich dabei um keine Werbeanzeige handeln soll. „Was gerade im Netz viral geht, war Bestandteil unseres 'My-Day'-Features, wo wir ab und zu zeitgemäßen Content ausspielen, nachdem der Nutzer nach seinem Tag gefragt hat.“ Gleichzeitig meint er, dass auch zukünftig Ähnliches zu erwarten sei – räumt jedoch ein, dass die Einblendung in diesem Fall durchaus hätte besser passen können. Mittlerweile wird die Anzeige nicht mehr über Google Home ausgespielt, doch das Beweisvideo ist weiterhin bei Twitter zu sehen: