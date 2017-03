Migros: Per App Produktbewertungen direkt im Geschäft abrufen

Im Supermarkt Kundenbewertungen abrufen, um sich für ein Produkt zu entscheiden – Migros macht das in der Schweiz per App nun möglich.

Einer der größten Vorteile des Online-Handels sind Produktbewertungen, die es dem Kunden erleichtern, sich für das richtige Produkt zu entscheiden. Im Einzelhandel fehlte diese Möglichkeit bislang, doch der Schweizer Handelskonzern Migros ändert nun diesen Umstand. So ist es in Migros-Geschäften jetzt möglich, mithilfe der Migros-App Produkte zu scannen und die passenden Kundenbewertungen abzurufen. Zum Start sind 5.000 Produkte und etwa 80.000 Bewertungen der Digitalplattform Migipedia integriert. „Ziel ist es, alle 17.000 auf Migipedia bewertbaren Produkte in die App zu bringen“, so Roman Reichelt, Migros-Marketing-Kommunikations-Chef laut 20 Minuten.

Heikel für den Handel?

Die sogenannte Discover-Funktion in der App ist auch ohne Login jederzeit nutzbar. Die Produktverpackungen wurden für die App aus mehreren Perspektiven fotografiert. Praktisch: Erkannt werden nicht nur die echten Artikel, sondern auch passende Werbebilder, sodass sich der Kunde schon im Vorhinein informieren kann. Neben Bewertungen lassen sich auch Nährwert-Tabellen, Allergiehinweise und Rezeptvorschläge abrufen. Auch kritische Bewertungen oder die Kalorienzahl sind einsehbar.

Das ist für die Kunden enorm praktisch, allerdings birgt es auch Risiken für die Händler, wie E-Commerce-Experte Malte Polzin gegenüber 20 Minuten ausführt: „Wenn die Eigenmarke massiv schlechter abschneidet als das Markenprodukt, wird es heikel.“ Da sich dies aber wiederum langfristig in den Verkaufszahlen niederschlägt, hat der Händler ausreichend Zeit, auf Missstände zu reagieren. Daten sammelt die App zwar auch, aber nur, um zu erkennen, wie oft Produkte falsch erkannt werden, versichert das Unternehmen.