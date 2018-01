„Home Styler“ von Otto.de: Ein mehr als ausbaufähiges Einrichtungs-Tool

„Home Styler“ – so nennt sich das Einrichtungswerkzeug von Otto.de, das auf Augmented Reality basiert. Kunden haben hierbei die Möglichkeit, ihre gewünschten Einrichtungsgegenstände im Raum zu platzieren, um auf diese Art und Weise einen optischen Eindruck zu bekommen. Doch der Home Styler verschenkt Potenzial.

© Otto.de - Screenshot

Otto.de betritt die Welt der Augmented Reality. Um den Kunden Einrichtungsgegenstände vor allem in ihrem Einsatzort besser präsentieren zu können, hat das Traditionshaus den sogenannten „Home Styler“ entwickelt. Wie auch der Location Insider berichtet, handelt es sich dabei um eine Art Einrichtungs-Tool, das im Webbrowser genutzt werden kann und verschiedene Funktionen bereithält.

So sehen die beiden Raumbilder aus, die Otto.de als Prototypen zur Verfügung stellt. (© Otto.de - Screenshot)

So funktioniert das Einrichtungs-Tool

Zunächst besteht die Auswahl zwischen einem eigenen Raumbild oder einem, das bereits von Otto.de aufgenommen wurde. Bei Letzterem ist die Vielfalt noch recht spartanisch, denn es stehen zum Zeitpunkt des Tests (Stand: 5. Januar 2018, 11.10 Uhr) lediglich zwei Bilder zur Verfügung. Sobald ein Raum gewählt wurde, beginnt die entsprechende Einrichtung.

Nun hat der Nutzer verschiedene Gegenstände zur Auswahl, die natürlich alle bei Otto.de gekauft werden können. Auch hier ist die Bandbreite zu Beginn noch relativ dürftig. Es können beispielsweise Teppiche, Regale und Schränke, aber auch Sofas, Stühle und Tische platziert werden. Kurioserweise lassen sich die Gegenstände, die sich von Anfang an im Beispielraumbild befinden, nicht entfernen, sodass die Möglichkeiten abermals relativ beschränkt bleiben.

Die neu integrierten Artikel können gedreht werden und lassen sich dementsprechend an den Gegebenheiten anpassen. Das größte Manko vom Home Styler besteht jedoch darin, dass das gewählte Raumbild nicht aus einem anderen Winkel betrachtet werden kann, sondern stets starr verharrt. Ein Umstand, der das ganze Vorhaben nahezu vollkommen nutzlos macht, da auf diese Art und Weise ein zumindest halbwegs realer Einblick verwehrt bleibt.

Jeder Innenarchitekt fängt mal klein an. (© Otto.de - Screenshot)

Fazit: Ausbau dringend notwendig

Der Home Styler von Otto.de steckt zweifelsfrei noch in den Kinderschuhen. Kunden, die ihre eigenen vier Wände neu einrichten wollen, dürften sich grundlegend über ein Einrichtungs-Tool freuen, das ihnen erste Eindrücke durch Augmented Reality vermittelt. Aufgrund der kargen Auswahl an Gegenständen sowie fehlenden Optionen ist der Home Styler in seiner jetzigen Version aber nicht mehr als ein nettes Spielzeug.

Offizieller Starttermin noch nicht vorhanden

Otto.de hat telefonisch bestätigt, dass es sich beim Home Styler in der jetzigen Form um einen Test handelt und sich das Werkzeug dementsprechend noch in einer Entwicklungsphase befindet. Dafür holt sich der Online-Händler aktuell Feedback von Kunden ein, um herauszufinden, wo Optimierungsbedarf besteht. Ähnlich ist Otto.de auch bei seinem NFC-Aufkleber vorgegangen. Der Home Styler wird unter anderem während der IMM, der internationalen Einrichtungsmesse in Köln, die vom 15. bis zum 21. Januar stattfindet, vorgestellt. Wann das Einrichtungs-Tool dann auch offiziell an den Start gehen wird, steht derzeit noch nicht fest.