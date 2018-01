Project Loon: Landwirt aus Kenia will Google-Holding Alphabet verklagen

Eigentlich will Google mit seinem Project Loon nur Gutes tun und abgelegene Gebiete mit Internet versorgen. Doch das wurde nun einem Landwirten in Kenia zum Verhängnis: Ein Project-Loon-Ballon landete auf seinem Boden, woraufhin sich Schaulustige versammelten und für massiv Ärger sorgten.

© Batshevs - Shutterstock.com

Googles Mutter-Konzern Alphabet steht Ärger ins Haus. In dem Fall geht um das Project Loon: Das Forschungsprojekt ist im Juni 2013 an den Start gegangen und soll insbesondere ländliche und abgelegene Gebiete aufgrund fehlender Infrastrukturen mit Internet versorgen – unter anderem auch Afrika. In den entsprechenden Ländern fliegen Ballons in die Luft, die für eine passende Verbindung am Boden sorgen.

Doch auch wenn Project Loon auf dem ersten Blick als sinnvoll und tadellos bezeichnet werden kann, kann es doch auch für Ärger sorgen. Wie Heise Online auf Basis von Informationen der Africanews berichtet, will ein kenianischer Landwirt Alphabet auf Schadensersatz verklagen. Der Grund: Ein Project-Loon-Ballon soll Ende 2017 auf seinem Feld gelandet sein. Erst einmal alles halb so bedenklich, doch es versammelten sich daraufhin hunderte Schaulustige, um sich den Ballon von Nahem anzusehen. Und genau das wurde dem Bauern zum Verhängnis, denn die Anwesenden zerstörten seine potenzielle Ernte mit den Füßen sowie Autos und sollen zusätzlich auch Nahrungsmittel gestohlen haben. Als schließlich noch die Polizei anrückte, um die Menge mit Schüssen in die Luft aufzulösen, soll noch mehr Boden zerstört worden sein.

Idee hinter Project Loon von Space Data geklaut?

Nach Angaben des GoogleWatchBlogs hat der Landwirt Alphabet zumindest bisher noch nicht auf Schadensersatz verklagt. Vielmehr ist er der Hoffnung, eine außergerichtliche Einigung mit dem Konzern zu erzielen, wozu auch die mediale Aufmerksamkeit beitragen soll. Alphabet selbst soll sich zu dem Vorfall noch nicht offiziell geäußert haben. Zudem steht angeblich auch noch nicht wirklich fest, ob die Landung des Project-Loon-Ballons zufällig war oder in Absprache mit dem Landwirt vorgenommen wurde.

Es ist nicht das erste Mal, dass Alphabet Ärger im Zusammenhang mit Project Loon hat. Bereits im Juni 2016 wurden Vorwürfe laut, dass der Konzern die Idee dahinter möglicherweise vom Unternehmen Space Data geklaut haben könnte und zwei Schutzrechte verletzt haben soll. Space Data selbst sendet Ballons in die Lüfte, um Kunden mit Mobilfunkverbindungen zu versorgen. Besonders heikel an der Sache: Bereits 2008 hatte Google Kontakt mit Space Data, wollte möglicherweise sogar mit den Entwicklern kooperieren. Die Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page sollen das Unternehmen sogar besucht und Geheimhaltungsverträge unterschrieben haben.