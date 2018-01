Apple-Ankündigungen: Steuerzahlung in Milliardenhöhe & 20.000 neue Mitarbeiter

Bei Apple überschlagen sich fast schon die Ereignisse: Zum einen hat das Unternehmen aus Kalifornien angekündigt, insgesamt 38 Milliarden Dollar an Steuern zu zahlen, da Geld aus dem Ausland in die USA überwiesen werden soll. Zum anderen will Apple einen neuen Standort errichten und knapp 20.000 neue Mitarbeiter einstellen. Wir fassen zusammen.

© hans engbers - Shutterstock.com

Steuerzahlung in Höhe von 38 Mrd. Dollar

Immer wieder hat Apple, wie viele andere große Unternehmen auch, mit Schlagzeilen zu kämpfen, die dem Konzern das Ausnutzen von Steuervorteilen vorwerfen. In jüngster Zeit forderte beispielsweise die EU-Kommission Irland dazu auf, dass das Land wiederum Apple dazu ermahnen soll, Steuern in Höhe von 13 Milliarden Euro nachzuzahlen. Das Land sträubte sich zunächst dagegen – lenkte aber letztendlich doch ein und kam der Aufforderung nach, was vor allem am anhaltenden Druck der EU-Kommission lag.

Nun macht Apple selbst einen Schritt nach vorne und hat offiziell bekannt gegeben, rund 38 Milliarden Dollar Steuern zu zahlen. Wie unter anderem das Handelsblatt berichtet, will Apple Kapital, das sich bisher im Ausland befand, in die USA transferieren. Insgesamt soll der Konzern aus Cupertino 252 Milliarden Dollar außerhalb seines Ursprungslands bunkern. Unklar bleibt jedoch, wie viel Vermögen davon genau in die USA geholt werden.

Ganz uneigennützig erfolgt die Aktion jedoch nicht, denn aufgrund der neuen Steuergesetzgebung der US-Regierung muss Apple bei der einmaligen Zahlung lediglich 15,5 Prozent anstelle der sonst gültigen 35 Prozent zahlen. Dennoch gilt natürlich, dass Apple mit der Rückzahlung Kritiker besänftigen und gleichzeitig auch zeigen will, dass sich das Unternehmen mit den USA verbunden fühlt. Apple-Chef Tim Cook soll dementsprechend laut dem Handelsblatt geäußert haben, dass sein Konzern „eine Erfolgsgeschichte“ sei, „wie sie sich nur in Amerika ereignen könnte“. Deswegen fühle Apple „eine tiefe Verantwortung“ dahingehend, den USA etwas zurückzugeben.

Neuer Campus, 20.000 weitere Mitarbeiter

Dieses Vorhaben wird nicht nur anhand der Steuerzahlung deutlich, sondern auch durch die Ankündigung, dass Apple in den nächsten fünf Jahren massiv Geld in die Hand nehmen wird, um verschiedene Bereiche in den USA zu erweitern. Nach Angaben der WirtschaftsWoche ist hier die Rede von 30 Milliarden Dollar, die unter anderem in den Ausbau der Rechenzentren gesteckt werden, wofür allein 10 Milliarden Dollar vorgesehen sind.

Apple will in dem Zeitraum aber auch etwa 20.000 weitere Mitarbeiter an bereits bestehenden Standorten einstellen. Abgerundet wird das Investitionspaket durch einen neuen Campus. Wo dieser sich am Ende befinden wird, hat Apple jedoch zumindest bisher noch nicht bekannt gegeben. Möglicherweise erfolgt hier letztendlich sogar ein ähnlicher Städtewettbewerb, wie es derzeit bei Amazon und der Suche nach einem zweiten Hauptquartier der Fall ist.