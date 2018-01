Digitalisierung: Bosch weiht Internet-of-Things-Campus in Berlin ein

Bosch hat in Berlin einen Campus eröffnet, der sich voll und ganz auf das Thema Internet of Things (IoT) spezialisiert. „Die Eröffnung des Bosch IoT-Campus ist ein weiterer herausragender Baustein für Berlin als digitale Hauptstadt“, findet Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, der bei der Einweihung persönlich dabei war.

© Bosch

Bosch will sich im Bereich Internet of Things (IoT) etablieren und hat im Zuge dessen einen entsprechenden Campus in Berlin eröffnet. Insgesamt arbeiten dort knapp 250 Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen, die „Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von Projekten für vernetzte Lösungen beraten und begleiten“, heißt es in der Pressemitteilung. Als Beispiele nennt Bosch die Bereiche „Industrie 4.0, vernetzte Mobilität und Smart City sowie Smart Home“. Der Automobilzulieferer plant, die Mitarbeiterzahl in der kommenden Zeit auf 400 zu erweitern.

Für den IoT-Campus hat Bosch rund drei Millionen Euro ausgegeben. Dabei kommen unter anderem Workshop-Räume und Werkstätten, aber auch Wohnwagen zum Einsatz. Damit soll den Mitarbeitern je nach Bedarf sowohl die Arbeit im Stillen als auch gemeinsam in Team beziehungsweise mit Kunden ermöglicht werden. So können in den Wohnwagen etwa Prototypen in einer sehr frühen Projektphase getestet werden. „Die Mitarbeiter haben dieses kreative Umfeld selbst mitentwickelt“, betont Michael Hahn, Mitglied der Geschäftsleitung von Bosch Software Innovations, die ihren Hauptsitz nun ebenfalls an den Campus verlegt haben.

IoT-Campus als Spielwiese

Generell fungiert der Campus als eine Art Spielwiese für viele Systeme, die sich bei Bosch in der Entwicklung befinden – beispielsweise aus dem Bereich Smart Home. Darüber hinaus will das Unternehmen seine Mitarbeiter stets dazu bewegen, neue Apps in den Arbeitsalltag einzubauen. Hier nennt Bosch wiederum als Beispiel eine App, die „geodatenbasiert den Weg zum nächsten freien Besprechungsraum in der gewünschten Größe“ weist.

„Mit unserem neuen Domizil bauen wir Brücken zwischen unseren eigenen und weiteren IoT-Experten der Kreativ- und Digitalszene Berlins“, findet Bosch-Chef Dr. Volkmar Denner. Bei der Eröffnung war unter anderem Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller zu Gast. Dieser ergänzt: „Die Eröffnung des Bosch IoT-Campus ist ein weiterer herausragender Baustein für Berlin als digitale Hauptstadt.“