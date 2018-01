Künstliche Intelligenz: Microsofts Ruf nach ethischen Prinzipien

Microsoft fordert grundlegende ethische Regeln für den Gebrauch von Künstlicher Intelligenz. Darauf wies der Konzern jetzt im Zuge seiner Buchvorstellung „The Future Computed“ hin.

© Olivier Le Moal / shutterstock.com

Künstliche Intelligenz hält immer mehr Einzug in die verschiedenen Bereiche unseres Lebens. Dabei ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis sich daraus absehbare aber auch unvorhergesehene Folgen ergeben. Um diesen Auswirkungen nicht völlig unvorbereitet gegenüberzustehen, müssen grundlegende ethische Regeln für den Einsatz von KI-Systemen geschaffen werden. Dies ist die Grundaussage des neuen Buches „The Future Computed“ von Microsoft, welches jetzt in Berlin von Chefjustiziar Brad Smith vorgestellt wurde. Zusammen mit KI-Vize Harry Shum hat er das Vorwort geschrieben und betont, dass sich „Staat, Wirtschaft und Gesellschaft möglichst bald auf grundlegende ethische Regeln zum Umgang mit der Technologie einigen“ sollten, wie bei t3n zu lesen ist.

KI-Systeme müssen noch Diversität lernen

Microsoft äußert besondere Kritik an der aktuell noch größtenteils fehlenden Diversität von Künstlicher Intelligenz. So haben Bilderkennungssysteme in der Vergangenheit des Öfteren Menschen nicht erkannt, die keine weiße Hautfarbe hatten. Eine solche Ausgrenzung müsse künftig mit entsprechenden Ethikregeln verhindert werden. Grund hierfür sei die Vorgehensweise der Entwicklerteams gewesen, die bei ihren Trainingsdaten ausschließlich auf Gesichter mit weißer Hautfarbe zurückgriffen. Damit dies nicht zu weitreichenden Problemen führt, muss die Entwicklung und das Training von KI-Systemen in Zukunft vielfältiger gestaltet werden. Smith sieht aber auch die Geisteswissenschaften wie Psychologie und Philosophie in der Pflicht, wichtige Ansätze für die ethischen Prinzipien der Künstlichen Intelligenz zu schaffen.

Das E-Book „The Future Computed“ kann kostenlos heruntergeladen werden.