Digitalisierung: Google will massiv in Frankreich investieren

Frankreich wird für Google mehr und mehr zu einem der wichtigsten Standorte überhaupt. Die Suchmaschine will unter anderem ihre Präsenz in Paris erheblich erweitern, zusätzlich aber auch vier lokale Hubs im ganzen Land eröffnen, die die Digitalisierung vorantreiben sollen.

© MarinaDa - Shutterstock.com

„Vive la France!“ – das scheint derzeit das Motto von Google zu sein, wie ein Blogpost von Geschäftsführer Sundar Pichai deutlich macht. Dort kündigt er direkt mehrere Investitionen an, die sich allesamt um Frankreich drehen und verschiedene Unternehmensbereiche betreffen.

Dazu gehört unter anderem die Erweiterung des Pariser Standorts. Die Bürofläche soll dort um knapp 6.000 Quadratmeter wachsen, sodass die Mitarbeiterzahl in der französischen Hauptstadt sich dann bei etwa 1.000 einpendeln soll. Dabei werden nicht nur bestehende Teams aufgestockt, sondern es wird auch ein komplett neues Forschungszentrum für künstliche Intelligenz entstehen. Wie TechCrunch berichtet, wird Paris eine Schlüsselrolle zukommen, wenn es um dieses Thema geht.

Lokale Hubs sollen Digitalisierung vorantreiben

Pichai hat außerdem angekündigt, dass Google vier lokale Hubs in Frankreich eröffnen wird, die sich „Les Ateliers Numériques“ nennen und unter anderem in Rennes befinden. Hierbei arbeitet die Suchmaschine mit verschiedenen regionalen Partnerunternehmen aus dem digitalen Bereich zusammen. Google will mit diesem Vorhaben mehrere Ziele erfüllen: So sollen Menschen bessere Jobs finden und ihre Geschäftsideen weiterentwickeln können. Letztendlich will Google die Bevölkerung mithilfe der Hubs digital bestmöglich aufstellen.

Vor knapp einer Woche hat Google ebenfalls schon bedeutende Investitionen in Aussicht gestellt – in dem Fall jedoch die Cloud betreffend. Der Konzern will bis 2019 drei neue Unterseekabel in die Weltmeere legen und sich gleichzeitig fünf neue Regionen schließen, darunter die Niederlande sowie Finnland. Wie viel Google dieses Vorhaben kosten wird, wurde jedoch nicht bekannt gegeben.