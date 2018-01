Digitale Kompetenzen: Facebook gibt europaweites Förderprogramm bekannt

Facebook will mit einem Förderprogramm bis 2020 knapp eine Million Menschen in Europa erreichen und die jeweiligen digitalen Kompetenzen erweitern. Ähnlich wie Google hat auch Facebook die KI-Forschung besonders im Fokus und investiert zehn Millionen Euro für den Ausbau in Frankreich.

© Ink Drop - Shutterstock.com

Facebook bringt ein neues Programm auf den Weg, das die Unternehmen in der EU bei der „Förderung digitaler Kompetenzen“ unter die Arme greifen soll, so die Social-Media-Plattform selbst, und mit großen Zahlen nicht gerade sparsam umgeht. In den kommenden zwei Jahren will Facebook mehr als 300.000 Menschen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, Italien sowie Spanien Trainingskurse anbieten. Während der Großteil davon online geschult wird, erhalten 75.000 Personen ein „reales“ Coaching. 100.000 Unternehmen erhalten zusätzlich bis 2020 ein persönliches Training – 250.000 weitere eine Online-Schulung.

Das grundsätzliche Ziel der Schulungen besteht darin, den Unternehmen zu vermitteln, wie eine digitale Ausrichtung umsetzbar ist und wie gleichzeitig neue Kunden lokal beziehungsweise international generiert werden können. Zudem werden weitere Community Hubs in Italien, Polen und Spanien nach dem Vorbild des digitalen Lernzentrums in Berlin eröffnet, die Kurse in Bereichen wie Medienkompetenz, Robotik und Design Thinking anbieten. Hierfür arbeitet Facebook mit verschiedenen Partnerunternehmen zusammen.

Facebook & Google fokussieren künstliche Intelligenz

„Ich freue mich, heute ankündigen zu können, dass wir bis 2020 eine Million Menschen und Unternehmen in Europa in digitalen Kompetenzen gefördert haben werden“, verkündet Facebooks Chief Operating Officer Sheryl Sandberg. „Diese Fähigkeiten werden den Menschen dabei helfen, auf dem Arbeitsmarkt Erfolg zu haben und die Unternehmen unterstützen, zu wachsen und neue Stellen zu schaffen.“

Das europäische Förderprogramm von Facebook erinnert stark an Googles Digitalisierungsprojekt in Frankreich, das ebenfalls heute thematisiert wurde. Die Suchmaschine will vor allem den Pariser Standort erheblich erweitern und ein neues Forschungszentrum für künstliche Intelligenz an den Start bringen. In eine ähnliche Kerbe schlägt nun auch Facebook: Die Social-Media-Plattform will zehn Millionen Euro investieren, um die KI-Forschung in Frankreich voranzutreiben. Dies umfasst unter anderem die Steigerung von Doktoranden sowie mehr Stipendien für Studenten.