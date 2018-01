Carsharing-Gerüchte: Fusion von DriveNow und Car2Go soll unmittelbar bevorstehen

Nach langem hin und her soll es im Februar nun endlich soweit sein. Dann werden den aktuellsten Gerüchte zufolge die beiden Carsharing-Plattformen DriveNow und Car2Go zusammengelegt. Anscheinend werden jedoch beide Marken erhalten bleiben und nicht zu einer fusionieren.

© Car2Go

Was bereits seit langer Zeit vermutet wird, soll nun tatsächlich Realität werden: BMW und Daimler wollen allem Anschein nach ihre Carsharing-Tochterunternehmen DriveNow und Car2Go fusionieren. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung und bezieht sich dabei auf Informationen aus Unternehmenskreisen. Angeblich wollen die beiden Konzerne die Zusammenlegung bereits im kommenden Monat offiziell verkünden.

Die Fusion soll vor allem zu Kosteneinsparungen führen, denn den Gerüchten zufolge werden die Systeme hinter der Carsharing-Technologie zusammengelegt. Darauf basierend wird wohl eine gemeinsame Plattform an den Start gehen, die der großen Konkurrenz in Form von Uber und Didi Chuxing entgegentreten soll. Eine vollständige Fusion der beiden Marken DriveNow und Car2Go zu einer sei hingegen nicht geplant.

Fusionsgerüchte halten sich hartnäckig

Die Gerüchte über eine Fusion der beiden Carsharing-Anbieter halten sich bereits seit über einem Jahr. Ende Mai 2017 wurden dann die Gespräche konkreter und es hieß, dass die Dienste möglicherweise bis zum Ende des dritten Quartals 2017 zusammengeführt werden könnten, was sich letztendlich doch nicht bewahrheitete. Nach Angaben des Manager Magazins soll sich vor allem der Autovermieter Sixt, der zur Hälfte an DriveNow beteiligt ist, immer wieder gegen eine Fusion gesträubt haben.

Sowohl Car2Go als auch DriveNow funktionieren ähnlich: Kunden haben jeweils die Möglichkeit, ein Auto zu mieten und nach dem Gebrauch an einer beliebigen Stelle wieder abzustellen. Abgerechnet wird dabei im Minutentakt.

Kundenzuwachs bei DriveNow & Car2Go

DriveNow selbst gab vor Kurzem bekannt, in seiner Gründungsstadt München einen neuen Meilenstein erreicht und die Marke von 200.000 Kunden überschritten zu haben. Im vergangenen Jahr soll über 1,3 Millionen Mal ein DriveNow-Auto allein in der bayerischen Landeshauptstadt in Anspruch genommen worden sein. Der Carsharing-Anbieter hat mittlerweile knapp 750 Fahrzeuge in München.

Und auch Car2Go freut sich über einen merklichen Nutzungszuwachs, denn im letzten Jahr sollen insgesamt 2,97 Millionen Kunden weltweit ein Fahrzeug über die Plattform gemietet haben. Das Unternehmen konnte damit die Anzahl an Kunden im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent steigern.