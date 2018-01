Das war die DreamHack Leipzig 2018: E-Sports und VR-Abenteuer

Am vergangenen Wochenende fand zum dritten Mal die DreamHack in Leipzig statt. Neben einer nochmal vergrößerten LAN-Party erwartete die Besucher eine Ausstellung aus neuen Games, alten Klassikern und VR-Technik. Zudem wurden einige E-Sports-Turniere auf der DreamHack ausgetragen.

Foto: Leipziger Messe GmbH / Tom Schulze

Vor einigen Jahren hatte Leipzig die Games Convention verloren. Die Spiele-Messe zog es nach Köln – unter anderem, weil die Infrastruktur für die Besuchermassen besser ausgelegt sei. 2016 fand dann die erste DreamHack in Leipzig statt. Das E-Sports- und Gaming-Event holte die Videospieler zurück in die Messestadt und wurde in diesem Jahr zum dritten Mal veranstaltet. In zwei Hallen fand die DreamExpo, auf der die neuesten Entwicklungen in Sachen Gaming vorgestellt und die E-Sports-Turniere abgehalten wurden, und die große LAN-Party statt.

Die Messe wuchs dabei im Vergleich zum Vorjahr nochmals leicht: 18.500 Besucher und 43 Aussteller ließen sich auf der DreamHack 2018 blicken, wie die Leipziger Volkszeitung berichtet. Auch die während der DreamHack stattfindende LAN-Party wurde vergrößert. 1.732 Spieler meldeten sich für den 56-stündigen Gaming-Exzess an. Das waren 232 mehr als im Jahr 2017. „Die DreamHack Leipzig schreibt ihre Erfolgsgeschichte fort und hat in diesem Jahr in allen Bereichen zugelegt“, erklärte Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe im Vorfeld. „So finden noch mehr eSports-Turniere statt, die auf verschiedenen Plattformen ausgetragen werden, und Deutschlands größte LAN-Party ist erneut über sich hinausgewachsen.“

VR-Abenteuer mit kleinen Problemen

Auf der DreamExpo konnten die Messe-Besucher sich auch ausprobieren. VR-Brillen und neue Spiele lassen sich nunmal schlecht nur demonstrieren. Probieren geht über studieren, so das Motto. So konnten verschiedene Konsolen- und PC-Spiele, darunter etwa Mario Kart und der neueste Fifa-Teil, angespielt werden. Das Angebot an VR-Technik begeisterte auch die Besucher, die sich virtuelle Achterbahnfahrten oder Mini-Spiele in der virtuellen Realität ansehen konnten. In einem Fall versagte allerdings (offenbar aufgrund der hohen Dichte an Bluetooth-Geräten) die Technik, womit ein Anspielen unmöglich wurde. Derartige Probleme waren aber die große Ausnahme.

Große Publikumsmagneten waren aber auch die E-Sports-Turniere. So ging es unter anderem im Auto-Fußball-Spiel Rocket League und im Echtzeitstrategie-Spiel StarCraft 2 um hohe Preisgelder. Im Fall des E-Sport-Klassikers StarCraft 2 kämpften die Spieler um insgesamt 100.000 Dollar Preisgeld. Zudem war das Turnier in Leipzig Teil des WCS-Circuits, also Vorrunde der Weltmeisterschaft, die im November ihren Höhepunkt erreichen wird.

Obwohl die DreamHack hinsichtlich der Besucherzahlen gewachsen ist, handelt es sich noch um ein vergleichbar kleines Event. Da die DreamHack besuchermäßig aber auch nicht in die Hunderttausende geht – wie es etwa die GamesCom tut – steht man bei den verschiedenen Ständen der Firmen nicht oder nur sehr kurz Schlange. Vor den VR-Brillen fand sich meist nur eine Schlange von fünf Personen. Die längste Schlange gab es vor dem Bällebad von Amazon – sie riss bis zum späten Abend kaum ab. So war der Besuch der DreamHack ein entspanntes Erlebnis und kein Geschiebe durch überfüllte Hallen mit langen Schlangen vor den Spielen.