Floppt das iPhone X? Apple halbiert Produktion seines Wunder-Smartphones

Das iPhone X scheint sich nicht so gut zu verkaufen, wie Apple gehofft hatte. Nach einem offenbar durchwachsenen Weihnachtsgeschäft fährt der Konzern die Produktion des Smartphones deutlich zurück.

© hurricanehank / Shutterstock.com

Als Apple das iPhone X im November vorgestellt hatte, lag die Zielvorgabe des Konzerns für das erste Quartal 2018 bei 40 Millionen Stück. Wie nun aber Heise Online unter Berufung auf die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei berichtet, habe Apple die Produktion nach einem mauen Weihnachtsgeschäft halbiert und nur 20 Millionen iPhone X bei den Zulieferern bestellt. Apple habe „enttäuschende Verkäufe“ im Weihnachtsgeschäft erlebt.

Vor allem in den Schlüsselmärkten habe Apple den Verkaufsstart nicht wirklich mit Bravour gemeistert. Apple könnte in Zukunft auf die Verarbeitung teurer OLED-Displays in Smartphones verzichten. Das iPhone X kommt unter anderem durch das teure Display auf seinen stolzen Preis, der ab 1.150 Euro beginnt. Dass ausgerechnet Samsung der derzeit einzige Zulieferer für den Bildschirm des iPhone X ist, wirkt ironisch. Apples Rivale „kann so wohl den Preis diktieren“, schreibt Heise weiter.

29 Millionen iPhone X verkauft

Ob die zurückgefahrene Produktion nun ein Zeichen dafür ist, dass das iPhone X floppt, ist allerdings nicht sicher. Apple hatte im November Probleme, die hohe Nachfrage nach dem neuen Smartphone zu decken. Das lag unter anderem auch an Produktionsproblemen bei bestimmten Komponenten. Apple habe zudem in den vergangenen Jahren immer wieder nach dem Weihnachtsgeschäft die Produktion zurückgefahren. Das iPhone X sei Marktforschern zufolge das meist verkaufte Smartphone im vierten Quartal 2017 gewesen. 29 Millionen Geräte soll Apple im Weihnachtsgeschäft ausgeliefert haben.

Trotzdem schmälert der hohe Preis des iPhone-Flaggschiffs und die Verfügbarkeit des günstigeren iPhone 8 den Erfolg. Apple habe durch diese Konstellation nicht die „bislang schnellsten iPhone-Verkaufszahlen“ erreicht.