Google startet Online-Shop für Cloud-basierte Software

Um Amazon Web Services oder Microsoft das Cloud-Feld nicht kampflos zu überlassen, startet Google eine Kauf-Plattform für Cloud-basierte Software.

© achinthamb / Shutterstock.com

Google investiert an allen Ecken und Enden in die Cloud. In Frankreich sollen lokale Hubs entstehen, Unterseekabel sollen die Welt vernetzen und im besten Fall sollen sich Unternehmen für Googles Angebote und nicht für die der Konkurrenz entscheiden. Genau deswegen ist Google eine Partnerschaft mit dem Unternehmen MobileIron eingegangen, wie das Unternehmen auf seinem Blog berichtet. Um den Anschluss an Amazon Web Services, Salesforce oder Microsoft nicht zu verlieren, startet Google einen Online-Shop für Cloud-basierte Services. Dafür soll die Google-Cloud-Plattform Orbitera mit den Fähigkeiten für App-Sicherheit und -Analytics von MobileIron zusammengebracht werden.

Individuell für alle Anforderungen

Orbitera wurde 2016 für über 100 Millionen US-Dollar genau mit der Maßgabe übernommen, das eigene Cloud-Geschäft nach vorn zu bringen. Die neue Plattform soll Unternehmen dabei unterstützen, leichter und schneller eigene integrierte Marktplätze zu erstellen, in denen autorisierte Kunden und Partner Anwendungen nutzen, Bezahlvorgänge durchführen und natürlich die Google Cloud Plattform nutzen können.

Für interessierte Unternehmen soll es individuell anpassbare Bundles geben, über die sie ihre gewünschten Services und Anwendungen frei zusammenstellen und konfigurieren können. Marktplatz und Kunde sollen Zugriff auf individuelle Brandings erhalten und mit einer Rechnung für alles und über alle Endgeräte hinweg soll die Nutzung einfach gestaltet werden. Wann alle Features verfügbar und die neue Plattform voll nutzbar sein wird, ist unklar, die meisten Funktionen fallen aktuell unter „geplant", an dieser Stelle können interessierte Unternehmen aber auf dem Laufenden bleiben.