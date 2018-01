Erstellt am 31. Januar 2018

„City Brain“: Alibaba will mit KI das Verkehrsnetz in Kuala Lumpur verbessern

Das von Alibaba entwickelte „City Brain“, das unter anderem auf künstlicher Intelligenz basiert, soll fortan in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur und damit erstmals außerhalb Chinas angewendet werden, um vor allem das Verkehrsnetz zu optimieren. Einsatzfahrzeuge könnten somit doppelt so schnell ans Ziel gelangen.

© Reuben Teo - Shutterstock.com

Alibaba als einer der größten Konzerne der Welt – laut Forbes auf Platz 140 – ist natürlich stets darum bemüht, mit ambitionierten Projekten nicht nur die eigene Macht auszubauen, sondern auch die Öffentlichkeit zu beeindrucken. Das aktuellste Vorhaben des chinesischen E-Commerce-Riesens kann wohl in beide Kategorien gepackt werden: Alibaba hat angekündigt, das Verkehrsnetz in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur verbessern zu wollen – mithilfe von künstlicher Intelligenz.

City-Brain-Einsatz erstmals außerhalb Chinas

Erstmals in der Unternehmensgeschichte wird Alibaba seine dafür entwickelte „City Brain“-Lösung außerhalb Chinas einsetzen. Wie auch bei Lead Digital zu lesen ist, kam das System bereits im September 2016 in der chinesischen Großstadt Hangzhou zum Einsatz – dem Hauptsitz von Alibaba. Mithilfe von City Brain sollen Städteplaner durch den Einsatz der künstlichen Intelligenz und Cloud-Technologie unter anderem bessere Entscheidungen treffen können. Es dient aber auch zur Verbesserung des Verkehrsmanagements, indem es die vorhandenen Strukturen analysiert und daraufhin beispielsweise Ampeln effektiver schaltet.

Das ist jedoch noch nicht alles, wozu City Brain in der Lage ist. Alibaba meint weiterhin, dass das System den städtischen Verkehrsfluss für Einsatzfahrzeuge optimieren kann, um diese schneller ans Ziel zu führen. Zukünftig sollen auch andere Interessierte wie StartUps und Forschungseinrichtungen ihre Bestrebungen in Sachen künstlicher Intelligenz einbringen können, um City Brain zu verbessern.

Einsatzfahrzeuge weitaus schneller am Ziel

„Cloud Computing, Datentechnologie und KI sind zu grundlegenden Werkzeugen für sämtliche Unternehmen und Organisationen geworden, die effektiv arbeiten wollen“, meint Simon Hu, Senior Vice President of Alibaba Group & President of Alibaba Cloud, in der Pressemitteilung zur Ankündigung des Starts. „[…] Wir freuen uns, dass Malaysia das erste Land außerhalb von China ist, das City Brain einsetzt. Mit dem Programm wollen wir alle malaysischen Interessensgruppen im öffentlichen und privaten Sektor mit Tools ausstatten, die die Effizienz steigern, Innovationen vorantreiben und Erfolg im digitalen Zeitalter garantieren.“

Reuters bestätigt wiederum, dass City Brain tatsächlich zu Verbesserungen führen kann. So wurde der gesamte Verkehr um knapp 15 Prozent beschleunigt und Einsatzfahrzeuge konnten ihre Ziele in der Hälfte der Zeit erreichen. Außerdem konnten Verkehrsverstöße mit einer 92-prozentigen Genauigkeit ermittelt werden.