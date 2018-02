Erstellt am 05. Februar 2018

Digital Tech Newsflash: Große Koalition stellt Digitalisierungspläne vor | Daimler und Bosch wollen selbstfahrende Taxis testen | US-Banken blockieren Kryptowährungskauf | Amazon trickst bei Alexa-Werbung | Broadcom will Angebot für Qualcomm anheben

Die große Koalition will den Breitbandausbau und E-Sport fördern. Diese und weitere Meldungen im Überblick.

Digitalisierungspläne: Große Koalition für Glasfaser und E-Sport

Derzeit wird wieder über eine große Koalition verhandelt. Wie Golem.de berichtet, haben die Unterhändler der Arbeitsgruppe Digitales sich nun auf Pläne verständigt, nach denen bis zu zwölf Milliarden Euro in flächendeckendes Breitband-Internet investiert werden sollen. Ziel sei es, „alle am digitalen Fortschritt teilhaben“ zu lassen, so SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. „Wir schaffen den Sprung vom Kupfer zu Glasfaser.“ Bis 2025 wolle die große Koalition das Recht auf schnelles Internet gesetzlich verankern.

Zudem haben sich die Parteien darauf geeinigt, den E-Sport stärker zu fördern. Dem elektronischen Wettstreit solle ein größerer Bekanntheitsgrad verschafft werden. E-Sport solle im Vereins- und Verbandsrecht anerkannt werden. Zudem peile man eine „olympische Perspektive“ für den Sport an. CDU, CSU und SPD wollen die Digitalisierung offenbar zu einem Kernthema einer neuen großen Koalition machen – bisher war die Politik bei dem Thema eher überfordert.

Daimler und Bosch: Selbstfahrende Taxis in den nächsten Monaten

Der Automobilkonzern Daimler und der Zulieferer Bosch wollen in das Geschäft mit selbstfahrenden Autos einsteigen. Nach Angaben von Heise Online wollen die beiden Unternehmen bereits „in den kommenden Monaten“ selbstfahrende Taxis in den Verkehr bringen und damit die Konkurrenz aus den USA abhängen. Einen genauen Zeitraum und auch Ort für die selbstfahrenden Taxis verkündete Strategie-Chef Wilko Stark allerdings noch nicht. Es sei das erklärte Ziel von Daimler, als erster Anbieter „Robo-Taxis“ anzubieten. Die Google-Schwester Waymo hat allerdings schon erste autonome Fahrzeuge in US-Bundesstaaten im Einsatz. Stark kritisierte allerdings, da Waymo und seine Konkurrenten Serienfahrzeuge mit Selbstfahr-Kits nachrüsten – Daimler wolle eine durchkonzipierte Rundum-Lösung anbieten.

US-Banken untersagten Kauf von Kryptowährung

Die US-Banken JPMorgan Chase, die Bank of America und Citigroup haben den Kauf von Kryptowährung per Kreditkarte unterbunden. Nach Angaben von t3n.de wollen die Banken damit das Risiko von Verlusten und Betrug eingrenzen. Von JPMorgan Chase heißt es, dass die Bank ein großes Risiko darin sieht, wenn die Krypto-Kurse weiter fallen und Kunden deshalb ihre Schulden nicht begleichen können. Auch wenn Diebe mit gestohlenen Kreditkarten Kryptowährungen kaufen, ließe sich das nur schwer zurückverfolgen.

Amazon: Frequenztrick für Alexa-Werbung

Sprachassistenten machen durchaus Probleme, wenn sich eine Fernseh-Werbung mit ihnen beschäftigt. Denn schon häufiger wurden die Geräte durch die Werbung oder durch andere TV-Beiträge aktiviert. Amazon hat laut The Verge Maßnahmen unternommen, um diese versehentliche Aktivierung der Echo-Geräte zu verhindern. Während das Unternehmen sich aber hinsichtlich der genauen Strategie bedeckt hält, will der Reddit-User aspyhackr entdeckt haben, dass die Alexa-Werbespots im Frequenzbereich 3.000Hz bis 6.000Hz verändert wurden. Dadurch werde Alexa vermittelt, dass es sich nicht um einen Befehl handelt.

Chiphersteller: Broadcom will Qualcomm-Angebot erhöhen

Broadcom hat offenbar deutliches Interesse an seinem Konkurrenten Qualcomm. Nachdem Qualcomm das bisherige Angebot von 70 Dollar pro ausstehender Qualcomm-Aktie abgelehnt hat, soll Broadcom nun sein Angebot nochmals erhöht haben. Das berichtet IT Times unter Berufung auf Industriekreise. Das neue Angebot soll bei 80 bis 82 Dollar je Aktie liegen. Damit würde Broadcom insgesamt rund 120 Milliarden Dollar für seinen Konkurrenten zahlen. Mit der Anhebung dürfte das Unternehmen den Druck auf Qualcomm-Chef Steve Mollenkopf und den Verwaltungsrat erhöhen.