Erstellt am 05. Februar 2018

YouTube: Kennzeichnung von staatlich finanzierten Nachrichtenvideos

Der Streaming-Dienst YouTube will künftig staatlich finanzierte Nachrichtenvideos deutlich kennzeichnen. User erhalten neben der Quelle auch einen Link zur entsprechenden Wikipedia-Seite des Urhebers.

© Ink Drop / shutterstock.com

Mehr Transparenz und weniger Fake News – Diese Ziele hat sich der Streaming-Dienst YouTube auf die Fahnen geschrieben. Deswegen sollen künftig Nachrichtenvideos, welche von staatlicher Seite finanziert werden, einen deutlichen Hinweis erhalten. Unter dem Video erscheint dann sowohl der Name der jeweiligen Organisation als auch ein Link zum Wikipedia-Eintrag. User können sich darüber zusätzliche Informationen des Publishers einholen mit dem Ziel, „die Quellen der Nachrichteninhalte besser verstehen zu können“, heißt es in einem Blogbeitrag von YouTube.

Start vorerst nur in den USA

Der Hinweis, „dass der Verlag ganz oder teilweise von einer Regierung finanziert wird“, ist vorerst nur in den USA zu sehen. Erste User haben bereits auf Twitter von einer derartigen Einblendung berichtet. Allerdings betont YouTube, dass die neue Funktion noch keinesfalls perfekt sei. Aktuell soll sie wohl noch mit Kinderkrankheiten zu kämpfen haben und im laufenden Betrieb ausgebessert werden. User können mithilfe eines Formulars entsprechendes Feedback an den Streaming-Dienst schicken. Wie YouTube-Chefin Susan Wojcicki auf Heise.de zitiert wird, will man mit diesem Schritt seiner gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen.

Öffentlich-rechtliche Sender schlagen Alarm

Betroffen von den neuen Kennzeichnungen sind bereits jetzt unter anderem der russische Sender „Russia Today“ (RT). Der Nachrichtensender lädt seine Videos bei YouTube hoch, gilt aber bereits länger als Propagandasprachrohr des Kremls, da er vom russischen Staat finanziert wird. Ähnliches gilt für „Radio Free Asia“ (RFA), dessen Angebote von der US-Regierung gefördert werden. Kritik zum neuen Feature bei YouTube kommt allerdings von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Kommt die Kennzeichnung nach Europa, könnte es beispielsweise den britischen Sender BBC treffen. Wie auf Heise.de weiterhin zu lesen ist, sehen Kritiker den Hinweis als irreführend an, da „öffentlich-rechtliche Angebote mit reinen Propagandamedien gleichgesetzt würden.“