Erstellt am 06. Februar 2018

US-Hoster GoDaddy kommt nach Deutschland

Der US-Hoster GoDaddy hat sein Angebot nun auch nach Deutschland gebracht. Das Unternehmen will kleineren Firmen mit unterschiedlichen Paketen und einem Website-Baukasten den Start im Netz erleichtern.

Der US-amerikanische Hosting-Anbieter GoDaddy hat sein Angebot am Montag nach Deutschland gebracht. Das Unternehmen will sich dabei vor allem auf kleinere Firmen und Einzelunternehmer konzentrieren, wie t3n.de berichtet. Grund dafür sei das große Potenzial, das diese Zielgruppe biete: 31 Prozent der Kleinstunternehmen in Deutschland sollen noch über keine Website verfügen. Das zeigten Zahlen des Statistischen Bundesamts und des Bundesfinanzministeriums. GoDaddy zufolge seien das 1,8 Millionen Unternehmen.

GoDaddy bietet einen Website-Baukasten an, der bereits ab 4,99 Euro im Monat verfügbar ist. Der Website-Baukasten lässt sich dabei auch vom Smartphone und vom Tablet aus bedienen und bietet bereits ein mobiles Design für die Website – gerade heutzutage ist das ein essenzielles Feature, da viele Menschen hauptsächlich mit mobilen Endgeräten im Netz unterwegs sind.

GoDaddy verwaltet rund 73 Millionen Domains

Die deutschen Geschäfte werden von Patrick Pulvermüller, Head of GoDaddy EMEA, verantwortet. Pulvermüller war früher als CEO der Host Europe Group tätig. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 von GoDaddy übernommen. Der US-amerikanische Hoster bietet mit der Expansion nach Deutschland auch einen deutschsprachigen Support für seine Kunden – das deutsche Angebot wird durch die GoDaddy Deutschland GmbH in Köln betrieben.

GoDaddy bietet auch normale Webhosting-Pakete, mit denen die Nutzer eine Website, 30 GB Speicher und unbegrenzte Bandbreite im Rahmen des Hosting-Vertrags erhalten. Dieses Paket gibt es ab 2,57 Euro im Monat. Teurere Pakete bieten dann noch eine Domain, unbegrenzten Speicher sowie mehr Leistung. Generell skaliert GoDaddy – wie andere Hoster auch – Speicherplatz und Besucherzahlen je nach Paketpreis.

Nach eigenen Angaben verwaltet GoDaddy weltweit rund 73 Millionen Domains für 17 Millionen Kunden. Das Unternehmen ist in über 50 Märkten in über 100 Ländern aktiv.