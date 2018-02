Erstellt am 06. Februar 2018

Apple und Allianz bieten Cyber-Versicherung an

Apple, Cisco, die Allianz und Aon wollen gemeinsam ein Sicherheits- und Versicherungspaket gegen Hackerangriffe anbieten. Wer entsprechende Hardware nutzt, bekommt Sonderkonditionen.

© Ken Wolter / Shutterstock.com

Hacker-Angriffe gehören mittlerweile leider zum Alltag im Online-Geschäft. Der Schutz davor ist enorm wichtig und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Je nach Lesart will sich eine große Kooperation der Technologie-Anbieter Apple und Cisco sowie der Versicherungsgeber Allianz und Aon nun stärker um Hilfe bemühen beziehungsweise stärker Kapital daraus schlagen. Die Partnerschaft soll für Unternehmen einen breiten Schutz vor Hacker-Angriffen bieten, so Apple in der entsprechenden Mitteilung.

Sonderkonditionen für Apple-Nutzer

Die Lösungen sind dabei so designt, dass sie einer breiten Palette von Unternehmen ansprechen sollen. Dabei geht es um Technik, Know-how, aber vor allem um eine neuartige Cyber-Versicherung der Allianz. „Die Versicherung verspricht eine breiter gefasste Abdeckung sowie eine Reduzierung oder komplette Streichung des Selbstbehaltes im Schadensfall“, schreibt Heise. Diese räumt Sonderkonditionen ein, wenn im Unternehmen die Ransomware Defense von Cisco und/oder Apple-Produkte genutzt werden. Damit bietet sie Firmenkunden ein „höheres Maß an Sicherheit“, heißt es in der Apple-Mitteilung.

Im Falle eines Malware-Angriffs sollen teilnehmende Unternehmen von Cisco und Aon Spezialisten zur Seite gestellt bekommen. Details zu Preisen und Versicherungsbedingungen gibt es nicht. Diese werden individuell ausgehandelt. Wie gut die Sonderkonditionen für bestehende Apple- und Cisco-Nutzer ausfallen, lässt sich daher schwer beziffern.