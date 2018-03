„Fährt niemand dieses Auto?“ – Reaktionen zu Waymos autonomen Fahrzeugen

Fahrzeug-Hersteller Waymo hat Menschen gefilmt, die zum ersten Mal in einem seiner autonomen Autos sitzen. Von staunen über Freude bis hin zum Selfie-Drang sind sämtliche Gefühle abgedeckt. Hier gibt´s das Video zu sehen.

© Screenshot Waymo

Es geht voran mit den selbstfahrenden Autos. Hersteller und Google-Tochter Waymo konnte in den letzten Jahren einen riesen Sprung hinsichtlich der Entwicklung solcher autonomen Fahrzeuge machen. Zwar ist diese noch längst nicht abgeschlossen und es werden sicherlich noch einige Jahre vergehen, bis es tatsächlich zu unserem Alltag gehört, fahrerlose Autos auf unseren Straßen zu sehen, die ersten Test-Pkw navigieren sich allerdings schon jetzt völlig selbstständig durch den Straßenverkehr. Wie es sich für Fahrgäste anfühlt, in einem autonomen Gefährt zu sitzen, zeigt Waymo jetzt mit einem kurzen Video:



Waymo will spätestens 2020 durchstarten

Der Konzern befindet sich mit der Entwicklung seiner selbstfahrenden Fahrzeuge bereits so gut wie auf der Zielgeraden. Spätestens im Jahr 2020 möchte Waymo mit dem Angebot seines autonomen Taxi-Service in den regelmäßigen Betrieb übergehen, bereits jetzt können Mutige das Angebot in einigen Kleinstädten der USA testen, wie der GoogleWatchblog weiß. Doch statt sich auf den Lorbeeren auszuruhen, arbeitet Waymo schon eifrig an der nächsten Errungenschaft: Bereits ab dieser Woche sind die ersten autonomen Lkw unterwegs.