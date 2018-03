Google News Initiative: Projekt zur Förderung des Journalismus

Google unterstützt mit der „Digital News Initiative“ bereits seit mehreren Jahren journalistische Projekte in Europa. Nun wird die Initiative mit neuem Namen auch global aufgesetzt.

© qvist / shutterstock.com

2015 startete Google die „Digital News Initiative“ (DNI) zusammen mit europäischen Verlagshäusern. Damit sollte nicht nur das Verhältnis zwischen der Suchmaschine und den Verlagen eine Entspannung erfahren, sondern auch vielversprechende Entwicklungsprojekte wurden finanziell gefördert. Wie Google jetzt selbst ankündigte, will man das Projekt nun auch global ausweiten. Unter dem Namen „Google News Initiative“ (GNI) sollen in den kommenden drei Jahren umgerechnet rund 270 Millionen Euro in die Zukunft des digitalen Journalismus gesteckt werden.

Im Rahmen der DNI wurden in den vergangenen Jahren bereits verschiedene Projekte wie die „Accelerated Mobile Pages“ weiterentwickelt. Zusätzlich entwarf man Hilfsmittel und Werkzeuge, mit denen sich Online-Portale und Blogger gegen verschiedene Cyberangriffe wehren können, ist bei Heise Online zu lesen.

GNI will eine „stärkere Zukunft“ für den Journalismus schaffen

Wie Google auf der dazugehörigen Website der neuen Initiative schreibt, will man zusammen mit den Partnern eine „starke Zukunft für den Journalismus“ schaffen. Dabei setzt der US-Konzern auf verschiedene entscheidende Elemente. Zum einen will man neue Produkte entwickeln, welche die Bedürfnisse der Verlage abdecken. Zum anderen soll die Zusammenarbeit mit den News-Organisationen vertieft werden, um gemeinsam an Programmen zu arbeiten, die Innovationen in der Nachrichten-Industrie vorantreiben.