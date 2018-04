Netflix: Quartalszahlen übertreffen alle Prognosen

Der Online-Videodienst Netflix wächst weiter rasant an und übertrifft alle Erwartungen durch das kräftige Umsatz- und Gewinnplus. Dazu kommt, dass seit Jahresbeginn der Kurs schon um 60 Prozent zugelegt hat.

© Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Der Streaming-Anbieter Netflix übertrifft mit seinen Quartalszahlen erneut alle Prognosen der Experten. So stiegen Nutzerzahlen, Umsatz und Gewinn laut der WirtschaftsWoche stärker als erwartet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schoss der Überschuss im ersten Quartal von 178 Millionen auf 290 Millionen US-Dollar. Die Gesamterlöse stiegen um 40 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar.

7,4 Millionen Neukunden bei insgesamt 125 Millionen Nutzern

Nachbörslich ist die Aktie des Videostreaming-Dienstes um sieben Prozent in die Höhe geschossen. Ferner ist der Kurs seit Jahresbeginn um mehr als 60 Prozent gestiegen. Netflix hat in dem Zeitraum 7,4 Millionen Neukunden dazugewonnen, wobei 5,5 Millionen außerhalb des US-Marktes kamen.

Ende März zählte das Unternehmen insgesamt 125 Millionen Nutzer. Im laufenden Vierteljahr will der Anbieter einerseits den Umsatz um 41 Prozent steigern und andererseits bei der Gesamtzahl der Nutzer auf 131 Millionen kommen.

Eigenproduktionen als Gewinnstrategie

Für den Neukunden-Schub sollen vor allem selbst produzierte Serien und Filme wie „Stranger Things“, „The Crown“ und „Bright“ gesorgt haben. An dieser Strategie will das Unternehmen auch festhalten und in Zukunft mehr eigene Inhalte produzieren. Allein in diesem Jahr sollen acht Milliarden Dollar für Serien und Filme ausgeben werden (wir berichteten).