Uber-Drohnen sollen künftig das Abendessen bringen

Mit UberEats hat sich der Fahrdienstvermittler bereits im Lieferservicemarkt etabliert. Künftig sollen aber nicht mehr nur Menschen, sondern auch Drohnen das bestellte Essen zustellen. Und das in wenigen Minuten.

„Drücke einen Knopf und bekomme das Essen an deine Haustür“ – Mit diesen Worten erklärt Uber-CEO Dara Khosrowshahi das neue Angebot des Fahrvermittlers. Uber hatte in den letzten Monaten mit einigen Tiefschlägen zu kämpfen und versucht nun wieder positive Schlagzeilen zu schreiben. Dafür soll in einem weit angelegten Testprogramm im US-amerikanischen San Diego der neue Essenlieferdienst per Drohne getestet werden. Die US-Regierung hat den Plänen von Uber bereits zugestimmt, so Khosrowshahi.

„Uber kann sich nicht nur um Autos drehen“

Der US-Konzern ist laut Angaben des Portals The Star inzwischen der größte Essenslieferdienst weltweit und will mit dem neuen Programm diese Stellung weiter ausbauen. Zusammen mit verschiedenen lokalen Behörden und einer handvoll Unternehmen, wie Alphabet, FedEx und Qualcomm wird Uber nun die kommerzielle Anwendung von Drohnen testen. „Uber kann sich nicht nur um Autos drehen“, bestätigte Dara Khosrowshahi in einem Interview auf der Konferenz Uber Elevate. „Es muss um Mobilität gehen.“ Uber erwartet, seine Kunden mit dem neuen Programm künftig in fünf bis 30 Minuten beliefern zu können, je nach dem, ob die Bestellungen von einem Menschen oder einer Drohne ausgeführt werden.

Testprogramm für selbstfahrende Autos ruht nach wie vor

Erst im März gab es einen neuen Tiefpunkt beim Unternehmen: Ein autonomes Uber-Fahrzeug erfasste eine Passantin, die daraufhin starb (wir berichteten). Später wurde bekannt, dass es sich bei dem tragischen Unfall wohl um einen Software-Fehler handelte. Seitdem ruhen die Tests mit selbstfahrenden Autos während die US-amerikanische Verkehrsbehörde noch mit den Untersuchungen des Unfalls beschäftigt ist. Wie Khosrowshahi jetzt aber bestätigt, geht man bei Uber davon aus, die Tests mit autonomen Fahrzeugen „in den kommenden Monaten“ wieder aufnehmen zu können.