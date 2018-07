Digital Tech Newsflash: Datenleck bei Domainfactory | Kommt der Google Home Max? | Podcasts werden immer beliebter | Schweiz startet 5G-Vergabe | Polar Fitness stellt globales Tracking ein

Der Hoster Domainfactory wurde Opfer eines Hackerangriffs, Google scheint bald den Home Max nach Deutschland zu bringen, Podcasts werden immer beliebter, die Schweiz startet die Vergabe von 5G-Mobilfunkfrequenzen und Polar Fitness stellt sein globales Tracking ein.

© wk1003mike – Shutterstock.com

Domainfactory: Hacker stiehlt sensible Kundendaten

Der Hoster Domainfactory wurde offensichtlich Opfer eines Hackerangriffs, bei dem sensible Kundendaten entwendet wurden. Wie Heise Online berichtet, hatte ein Unbekannter vergangenen Dienstag im Support-Forum der Firma behauptet, Zugriff auf die Kundendatenbank erhalten zu haben. Als Beweis habe er interne Daten mehrerer Kunden offengelegt, die umgehend die Echtheit der Daten bestätigten. Der Angreifer behauptete, Domainfactory gehackt zu haben, um an die Daten einer Person zu gelangen, die ihm angeblich einen siebenstelligen Betrag schulde. Als Domainfactory seine Kunden nicht über den Angriff informieren wollte, habe er selbst den Hack bekannt gegeben. Zur Zeit ist noch nicht bekannt, welche Daten genau entwendet wurden, woher sie kommen und wie viele Kunden betroffen sind. Möglich sei aber, dass der Angreifer die Klarnamen, Adressen, Telefonnummern, Mail-Adressen, Telefon-Passwörter, Bankdaten und weitere persönliche Daten – darunter sogar Teile des Schufa-Scorings – hat.

Smart Speaker: Kommt Google Home Max bald nach Deutschland?

Der Google Home Max – die größere Variante des Google Home – könnte bald in Deutschland auf den Markt kommen. Darauf deutet GoogleWatchblog zufolge das Listing im Google Store hin, das aber noch nicht aktiviert zu sein scheint. Beim Home Max handele es sich vor allem um einen Lautsprecher mit Smart Speaker, während der Google Home und der Home Mini Smart Speaker mit Lautsprecher seien. GoogleWatchblog mutmaßt, dass der Home Max bisher nur in das System eingepflegt wurde und erst später freigeschaltet werden soll. Es sei aber „ein eindeutiger Hinweis darauf, dass der Lautsprecher recht bald hierzulande verfügbar sein wird“, schreibt das Portal weiter.

Zuhörerzahlen steigen: Podcasts werden immer beliebter

Bislang galten Podcasts noch als Nischen-Phänomen: Während das klassische Studiogespräch im Radio allseits bekannt war, fand das Pendant im Netz eher wenig Bedeutung. Doch das ändert sich, wie Mobilflip.de berichtet. Die Zahl der Podcast-Hörer habe sich in Deutschland in den letzten zwei Jahren beträchtlich gesteigert. Während im Jahr 2016 nur 14 Prozent der Deutschen Podcasts hörten, sind es heute bereits 22 Prozent. Damit liegt Deutschland im internationalen Vergleich trotzdem abgeschlagen. In Südkorea sind es beispielsweise 58% der Bevölkerung, die auf Podcasts zugreifen.

Schweiz: Mobilfunkfrequenzen für das 5G-Netz werden vergeben

In der Schweiz wurde nun die Vergabe der 5G-Mobilfunkfrequenzen aufgenommen. Die neuen Frequenzen werden im Rahmen einer Auktion vergeben, die im Januar 2019 stattfinden soll, wie Heise Online berichtet. Die Versteigerung sei so gestaltet, dass alle interessierten Firmen teilnehmen können. Sie können nun bis Anfang Oktober 2018 angeben, welche Frequenzblöcke sie gern haben würden. Im Vorfeld gab es unter den drei großen Schweizer Mobilfunkanbietern einige Unstimmigkeiten. So wollte die Swisscom eigentlich schon Ende 2018 mit 5G loslegen, Telcos Sunrise und Salt hingegen streben einen 5G-Start erst im Jahr 2020 an.

Polar Fitness: Globales Tracking eingestellt – wegen Datenschutzbedenken

Das Fitness-Unternehmen Polar Fitness hat seine weltweite Aktivitätskarte eingestellt, nachdem Fehler in den Privatsphäre-Einstellungen der App entdeckt wurden. Diese hatten The Verge zufolge dafür gesorgt, dass der Standort-Daten von Nutzer einfach ausgelesen werden konnten. Ein Test habe sogar die Daten tausender Menschen offengelegt, die offenbar beim Militär oder Geheimdiensten tätig sind. Es seien sogar Bewegungsdaten von Soldaten offengelegt worden, die den IS im Irak bekämpft hätten.