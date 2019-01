Stromausfall bei Host Europe legte Webseiten und Webmailer lahm

Am Freitag kam es bei dem Webhosting-Anbieter Host Europe zu Ausfällen. Grund dafür war laut Heise Online ein Stromausfall im Kölner Rechenzentrum des Unternehmens. Gehostete Webseiten – auch die eigene Seite von Host Europe – waren nicht erreichbar, ebenso waren der Webmailer und das Kundensystem KIS betroffen. Auch die Host-Europe-Tochter DomainFactory war von Problemen berührt.

Das Kölner Rechenzentrum CGN1 sei „für etwa 5 Minuten“ von dem Stromausfall betroffen gewesen, erklärte der Hoster am Freitagmittag. Daraufhin mussten alle Server neu gestartet werden. „Einige Services, wie unsere Website und unser Webmailer, sind ausgefallen, und es konnte zum Teil nicht auf E-Mails zugegriffen werden“, so Host Europe weiter. Das Unternehmen wolle nach der konkreten Ursache für die Störung suchen.

Allianz-Pläne zwischen Ceconomy und Fnac Darty auf Eis gelegt

Eigentlich hatte Ceconomy strategische Partnerschaften mit Lieferanten und die Gründung einer gemeinsamen Organisation für Eigenmarken in seiner Allianz mit der französischen Kette Fnac Darty geplant. Doch wie der Elektronikkonzern Finanzen.net zufolge nun verkündete, liegt die Zusammenarbeit vorerst auf Eis. „Wir haben die Pausentaste gedrückt“, erklärt eine Sprecherin des Konzerns. Ceconomy wolle sich vielmehr auf „strategische Initiativen“ konzentrieren. Die MediaMartkSaturn-Mutter ist mit 24 Prozent an Fnac Darty beteiligt.

Neue Rückerstattungsbedingungen bei Epic Games

Der Fortnite-Publisher Epic Games hat die Bedingungen für online-gekaufte Spiele in seinem Epic Games Store geändert – und passt sich damit dem Konkurrenten Steam an. Wie Golem.de berichtet, sind ab sofort grundsätzlich Rückerstattungen innerhalb von 14 Tagen bei einer Gesamtspielzeit von unter zwei Stunden möglich. Derzeit müssen die Rückerstattungen aber über den Kundensupport beantragt werden – ein automatisches System, wie bei Steam, gibt es noch nicht. „Das Team arbeitet an der Self-Service-Lösung“, erklärte Sergey Galyonkin, Director of Publishing Strategy bei Epic Games. Wann genau diese zur Verfügung stehen wird, verriet er aber nicht.