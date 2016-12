Erstellt am 23. Dezember 2016

Video der Woche: Ebay Kleinanzeigen will die Trennung

Es sind die kleinen Schätze, an denen oft die meisten Erinnerungen hängen. Doch oft sind diese „Schätze“ Gegenstände, von denen man sich schon längst hätte trennen sollen oder sogar trennen müssen. Sie wissen nicht, was wir meinen? Die drei neuen Spots von Ebay Kleinanzeigen, mit denen das Unternehmen ab dem 26. Dezember dazu aufruft, sich „früher von Sachen von früher“ zu trennen, zeigen dies auf amüsante Art und Weise.

Die Werbeagentur Dojo, die auch die schon mittlerweile legendären Kampagne „Niemand mag Socken zu Weihnachten“ zu verantworten hat, erzählt drei Kurzgeschichten, in denen die Charaktere definitiv zu lange an einigen Gegenständen festgehalten haben, oder was würden Sie über den Kollegen denken, der mit dem Schulranzen aus der ersten Klasse auf Arbeit kommt? Wir wünschen viel Spaß bei unseren Videos der Woche.