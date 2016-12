Top-Themen: Lieferando übernimmt Resto-In, SHA-1-Unterstützung endet, Rekorde bei Hermes und DPD, Facebook startet Live Audio, 7-Eleven mit 77 Drohnenlieferungen

Was heute wichtig war: Lieferando angelt sich einen Online-Lieferdienst, die Unterstützung des SHA-1-Zertifikats endet zum 1. Januar, Hermes und DPD liefern rekordverdächtig, Facebook bietet neben Live Video nun auch Live Audio im Newsfeed und 7-Eleven macht bei der Drohnenlieferung ernst.

Lieferando übernimmt kleineren Foodora-Konkurrenten

Der Online-Lieferdienst-Markt hat einen Anbieter weniger, denn Lieferando hat das Unternehmen Resto-In für einen nicht genannten Kaufpreis übernommen. Dabei handelt es sich um einen Essensdienst, der ähnlich wie Foodora und Deliveroo Bestellungen für angeschlossene Restaurants verteilt. Sowohl das Angebot als auch die festangestellten Mitarbeiter werden angeblich vollständig von Lieferando übernommen. Was dagegen mit den Fahrern passiert, ist zumindest bisher noch unklar.

SHA-1-Zertifikate ab 1. Januar nicht mehr unterstützt

Für das neue Jahr haben die großen Browser-Hersteller angekündigt, SHA-1-Zertifikate nicht mehr unterstützen zu wollen. Stichtag ist der 01. Januar 2017. Auch wenn der Übergang soft verlaufen soll, sollten Admins sich zeitnah um die Umstellung auf SHA-2-Zertifikate kümmern. Denn ab dem 1. Januar soll es eine harte Unterbrechung beim Verbindungsaufbau zu einer sicheren HTTPS-URL geben, wenn diese noch SHA-1-Zertifikate verwendet. Usern wird dann eine entsprechende Zertifikatswarnung angezeigt, die bei den Nutzern zu Verunsicherung führen dürfte. Weitere Informationen zur Umstellung lesen Sie hier.

Weihnachtsgeschäft: Hermes & DPD freuen sich über neue Rekorde

Die beiden Logistikunternehmen Hermes und DPD freuen sich jeweils unabhängig voneinander über das erfolgreichste Weihnachtsgeschäft der Unternehmensgeschichte. So soll beispielsweise das Wachstum bei Hermes 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum betragen. Und DPD konnte am 20. Dezember sogar einen Rekord knacken, denn erstmals hat der Paketdienstleister mehr als zwei Millionen Sendungen an einem Tag transportiert. Chapeau! Details hat der Logistik-Watchblog.

Live Audio bei Facebook

Das soziale Netzwerk Facebook bietet mit Live Audio nun eine weitere Live-Möglichkeit für den Newsfeed. Live Audio funktioniert dabei genau wie Live Video, allerdings ist der Datendurchsatz ohne aufwändige Videodaten erheblich geringer. Das soll besonders Nutzern mit schwächeren Internetverbindungen zu Gute kommen. Zunächst ist ein Test mit einigen Anbietern, etwa der BBC, gestartet. Im Januar soll der Umfang aber bereits ausgeweitet werden.

7-Eleven: 77 Drohnenlieferungen in 30 Tagen

Die US-Supermarktkette 7-Eleven hat zusammen mit dem Drohnen-Lieferservice Flirtey im November 77 Lieferungen per Drohne an 12 ausgewählte Kunden durchgeführt. Dabei wurden verschreibungsfreie Medikamente und Lebensmittel geliefert. Die Drohnen befanden sich dabei immer in Sichtweite eines menschlichen Operators und im Umkreis von maximal einer Meile um den entsprechenden Supermarkt. Damit bewegte sich 7-Eleven innerhalb der eng gesteckten Grenzen der US-Regelungen für kommerzielle Drohnenflüge, so der Logistik-Watchblog.