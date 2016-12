22.12.2016 – „hallo“ beliebtestes Passwort | Edeka-Spot hängt Konkurrenz ab | flexible und umweltfreundliche Paketlieferung gewünscht | Rakuten.de wächst

Für die Sicherheit im Internet ist es ein trauriges Zeugnis. Die Liste der am häufigsten verwendeten Passwörter in Deutschland wird nach wie vor von „hallo“ angeführt. Diese und weitere Nachrichten im Überblick.

© Robert Lucian Crusitu – shutterstock.com

Liste der meistgenutzten Passwörter wird von „hallo“ angeführt

Das Thema Passwort war, ist und wird immer ein wichtiges Thema bleiben. Gerade mit Blick auf die stetig steigende Cyberkriminalität ist die Sicherheit von Passwörtern so wichtig wie nie. Eine Auswertung von Passwörtern aus frei zugänglichen Daten-Leaks zeigt allerdings, dass die meistgenutzten Passwörter der deutschen User alles andere als sicher sind. Tatsächlich führt die Liste der Passwörter noch immer „hallo“ an, gefolgt von „passwort“, „hallo123“, „schalke04“, „passwort1“ und „qwertz“. „123456“ führt weltweit die Rangliste der meist genutzten Passwörter an.

Die Liste der Passwörter wurde von Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam veröffentlicht. Dafür wurden 30 Millionen Nutzerkonten herangezogen, die auf .de-Domains registriert sind, schreibt golem.de. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rät zudem zu individuellen Passwörtern, bestehend aus Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen und Ziffern mit einer Länge von mindestens acht Zeichen. Ebenfalls sollte auf gängige Wiederholungs- oder Tastaturmuster verzichtet werden. Das Bundesamt rät zum regelmäßigen Wechsel der Passwörter und empfiehlt, dass man sich diese möglichst durch Passwortmanager oder spezielle Apps generieren lassen soll.

Edekas „Zeitschenken“-Spot bewegte am meisten

Gerade zu Weihnachten überschlagen sich die großen Marken mit herzzerreißenden Werbespots. So auch dieses Jahr. Am besten kam dabei der „Zeitschenken“-Spot von Edeka an und verwies Coca Cola, Otto, Lidl und Rewe klar auf die hinteren Plätze. Die Social Media Analyse von Brandwatch zeigt aber auch, dass es vor allem Frauen waren, die in den sozialen Netzwerken über den Spot gesprochen haben. Männer interessierten sich auf Twitter vor allem für die Kampagnen von Otto, Telekom und Apple, so der locationinsider.

Flexibilität und Umweltfreundlichkeit bei Paketlieferung wichtig

Was ist Verbrauchern beim Versand ihrer Pakete neben der schnellen Lieferung besonders wichtig? Die Otto Group ist dieser Frage nachgegangen und hat dafür 1.000 Personen befragt, die angaben, vor allem Wert auf Flexibilität und auf Umweltfreundlichkeit zu legen. Fast 40 Prozent sei es wichtig, Zustellort und -zeit ihrer Sendung kurzfristig ändern zu können und ihre Bestellung direkt beim Paketboten zu retournieren. Mehr als jeder Dritte wünscht sich zudem, dass man die Verpackung der Lieferung wiederverwerten kann und die Waren umweltschonend transportiert werden.

Rakuten.de wächst und veranstaltet Charity-Shopping Aktion

Rakuten Deutschland zeigt sich mit 2016 sehr zufrieden. Wie das Unternehmen bekannt gab, wuchs der Gesamtumsatz aller angeschlossenen Händler im Vergleich zu 2015 deutlich über 30 Prozent. „Dieses Ergebnis zeigt, dass wir trotz unseres festen Platzes in der Top 3 der deutschen Marktplätze nicht nachlassen“, so Guido Schulz, COO von Rakuten Deutschland. Zudem zeigt sich Rakuten wohltätig. Zwischen dem 25.-29.11.2016 fand die erste Charity-Shopping Aktion statt, bei der 5 Prozent der Einnahmen gespendet wurden. Insgesamt kam ein Spendenbetrag von 115.000 Euro zusammen, der nun in Berlin an die Deutsche Kinderkrebsstiftung überreicht wurde.