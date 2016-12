Infografik: Oh du fröhliche – digitale – Weihnachtszeit

Wie digital ist Weihnachten im Jahr 2016? Die Agentur Frau Weck hat sich dieser Frage angenommen und eine durchaus spannende Infografik zum Thema gebastelt.

© Sharomka/Shutterstock.com

Was glauben Sie, wie viele Leute wollen in diesem Jahr den Weihnachtsbaum online kaufen? Wie viele Geschenke werden mittlerweile online gekauft? Und – die Chefs überspringen diesen Teil besser – wie viele Menschen erledigen die Weihnachtseinkäufe online während der Arbeitszeit? Die Agentur Frau Weck hat sich diesen Fragen in der traditionell eher undigitalen Weihnachtszeit angenommen und die Ergebnisse verschiedener Quellen in einer Infografik zusammengefasst, die die Internet World aufgegriffen hat. Wir wünschen ein frohes (digitales?) Fest!

© Frau Weck