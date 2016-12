Erstellt am 23. Dezember 2016

Top-Themen: Neue Besitzer für Unister Travel und Shopping.de, Starker Online-Handel bei Hornbach und Ikea, Hitmeister springt auf Platz 3

Wir schauen vor Weihnachten noch einmal auf die Themen des Tages. Heute mit Travel-Sparte von Unister, Shopping.de, Hitmeister und dem wachsenden Online-handel von Ikea.

(Bildquelle Abend-News: Anna Demjanenko via Shutterstock)

Unister Travel und shopping.de haben neue Besitzer

Kurz vor Jahresende gibt es gute Nachrichten bei Unister. Wie der Insolvenzverwalter Prof. Dr. Lucas F. Flöther bekannt gibt, konnte die Travel-Sparte an die Beteiligungs-Gesellschaft Rockaway Capital SE veräußert werden. Diese ist bereits im internationalen Tourismusgeschäft engagiert. Die Rockaway Capital SE übernimmt alle relevanten Vermögenswerte des Unister Flug-, Pauschal- und Veranstaltergeschäfts, insbesondere die Portale ab-in-den-urlaub.de, fluege.de, urlaubstours.de, reisen.de, billigfluege.de, reisegeier.de, hotelreservierung.de und TravelViva inkl. aller Markenrechte und der IT-Infrastruktur. Die Übernahme ist für den 31. Januar geplant. Alle verbliebenen rund 520 Arbeitsplätze im Travel-Geschäft sowie die Standorte bleiben erhalten. Außerdem wurde shopping.de von der Karlsruher „solute gmbh“, welche das Preis- und Produktvergleichs-Portal www.billiger.de (2,4 Mio. Nutzer laut AGOF-Nutzertüv) betreibt, übernommen.

Hornbach: Starkes Umsatzwachstum dank Online-Handel

In den ersten neun Monaten des Jahres konnte die Baumarktkette Hornbach einen Anstieg bei Umsatz und Gewinn verbuchen. „Einen zunehmenden Anteil an diesem Erfolg haben unsere Onlineaktivitäten“, zitiert das Handelsblatt Konzernchef Albrecht Hornbach. Und das trotz hoher Ausgaben für die Digitalisierung. Insgesamt steigerte Hornbach in den ersten neun Monaten die Umsätze um 5,9 Prozent auf 3,16 Milliarden Euro.

Hitmeister auf Platz drei der Online-Marktplätze

Der Online-Marktplatz Hitmeister hat sich nach eigenen Angaben auf den dritten Platz im Ranking der Online-Markt-Plätze hochgearbeitet. Mit durchschnittlich 51 Bestellungen pro Monat pro Händler (die das ERP-System von Plentymarkets nutzen), liegt man vor DaWanda, Rakuten und Allyouneed. Zudem sollen mittlerweile 2,6 Millionen Kunden auf Hitmeister einkaufen. Die Anzahl der Händler soll bei 5.000 liegen.

Ikea steigert E-Commerce-Umsatz

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte Ikea Deutschland seinen Gesamtumsatz um 7,2 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro steigern. Ein noch kleiner, aber stetig wachsender Eckpfeiler war dabei der E-Commerce. Der Online-Shop brachte dem Unternehmen 232,6 Millionen Euro ein - eine Steigerung von über 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit war die E-Commerce-Sparte erstmals einträglicher als die Ikea-Restaurants, die für einen Umsatz von 221,1 Millionen Euro sorgten. Einer der Gründe für das E-Commerce-Wachstum sind die Pick-Up-Stationen, von denen Ikea bis Ende des kommenden Jahres acht in deutschen Städten platzieren will.