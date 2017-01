Erstellt am 04. Januar 2017

04.01.2017 – Plentymarkets untersucht Händlerstimmung | Wikipedia sammelt Millionenbetrag ein | Mark Zuckerberg macht eine Reise

Die News am Morgen: Plentymarkets startet die Umfrage zum siebten E-Commerce Geschäftsklimaindex, die Wikipedia-Stiftung steht mit ihrer Spendensammelaktion wieder in der Kritik und Mark Zuckerberg will eine große Rundreise machen.

Plentymarkets startet siebten E-Commerce Geschäftsklimaindex

Wie ist die Stimmung unter den Händlern? Wie ist das Weihnachtsgeschäft 2016 verlaufen und welche Erwartungen haben die Händler an das kommende Jahr? Diesen und weiteren Fragen geht Plentymarkets im siebten E-Commerce Geschäftsklimaindex nach, für den das Unternehmen gemeinsam mit Newsletter2Go und Shopanbieter.de nun die Umfrage gestartet hat. Die Teilnahme an der Umfrage lohnt sich doppelt: Zum einen macht sie das Bild über die Stimmung in der Branche genauer, zum anderen haben Teilnehmer die Chance, Preise zu gewinnen. Die Umfrage läuft noch bis zum 13. Januar.

Wikipedia sammelt Millionenbetrag ein und erntet Kritik

Immer wieder ruft die Wikipedia-Stiftung zu Spenden für die Online-Enzyklopädie auf. In der vergangenen Weihnachtszeit war das auch wieder der Fall und die Stiftung konnte 8,7 Millionen Euro an Spenden einsammeln. Doch damit steht die Stiftung wieder in der Kritik: Die Wikipedia werde nur verwendet, um große Spendensummen für andere Projekte einzusammeln, denn das Betreiben der Online-Enzyklopädie sei vergleichsweise preisgünstig, berichtet Golem.de. Tatsächlich sollen jährlich 30 Millionen Euro für die Gehälter der 280 Mitarbeiter der Stiftung, die 95 Prozent ihrer Einnahmen aus Spendensummen generiert, verwendet werden.

Jahresziel: Mark Zuckerberg will auf große Reise gehen

Facebook-Gründer und -Chef Mark Zuckerberg hat seinen Vorsatz für das Jahr verkündet. Wie TheNextWeb schreibt, will „Zuck“ eine große Rundreise durch die USA machen und alle 50 Bundesstaaten im Jahr 2017 besuchen. Dort will der Facebook-Gründer „Durchschnittsamerikaner treffen und versuchen, ihre Sorgen um die Zukunft zu verstehen“. Zuckerberg erklärte, dass er bereits viele Staaten besucht habe und in diesem Jahr noch etwa 30 besuchen müsse, um sein Ziel zu erreichen.