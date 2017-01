Top-Themen: Studie über Retourenverhalten, Alibaba verklagt Produktfälscher, Rewe erleichtert Zutatenkauf, Amazon setzt mehr und mehr auf Roboter in den Logistikzentren

(Bildquelle Abend-News: Anna Demjanenko via Shutterstock)

Bitkom-Studie: Retourenverhalten deutscher Verbraucher

Der Digitalverband Bitkom hat sich in einer Studie mit dem derzeitigen Retourenverhalten der deutschen Verbraucher beschäftigt. Eines der Ergebnisse: Im Schnitt wird jeder zehnte Online-Einkauf zurückgeschickt. Vor allem die junge Generation (14 bis 29) sorgt für die recht hohe Quote, denn diese retourniert etwa 14 Prozent ihrer digitalen Käufe. 51 Prozent aller Befragten haben sogar bereits in dem Wissen bestellt, die Ware auf jeden Fall wieder zurückzuschicken. Alle weiteren Ergebnisse der Bitkom-Studie können hier nachgelesen werden.

Alibaba: Anklage gegen Produktfälscher

Taobao, ein Online-Marktplatz, der sich im Besitz des asiatischen E-Commerce-Riesen Alibaba befindet, soll Produktfälschungen auf der eigenen Plattform dulden. So lautete ein Vorwurf vom Amt des Handelsbeauftragten der Vereinigten Staaten (USTR), das Ende Dezember 2016 publik gemacht wurde. Um das in Mitleidenschaft gezogene Image wieder zu verbessern, hat Alibaba nun zwei Produktfälscher verklagt. Diese sollen Swarovski-Plagiate über Taobao verkauft haben und 200.000 US-Dollar Strafe zahlen.

Rewe: Erweiterung der Datenbank

Die Supermarktkette Rewe hat sich etwas Neues für seinen Online-Shop einfallen lassen. Im neuen Bereich „Deine Küche“ sind verschiedene Kategorien wie Rezeptideen, Anleitungsvideos sowie weitere Informationen über Ernährungsweisen und Lebensmittel integriert. Über eine Verbindung zum Online-Shop können alle Freunde des Kochens die notwendigen Zutaten für ein Rezept effizienter bestellen. Durch das recht umfangreiche Informationsangebot könnte Rewe immer mehr zum Anlaufpunkt für Kochbegeisterte werden.

Amazon: Massive Roboteraufstockung

In seinen Logistikzentren setzt Amazon mehr und mehr auf Roboter. So sollen mittlerweile rund 45.000 Roboter in über 20 Fulfillment-Zentren zum Einsatz kommen, was einem Anstieg um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dabei setzt Amazon unter anderem auf Roboter von Kiva Systems, die die Verpackungsprozesse automatisieren. Was sonst noch alles in der Welt der Logistik geschehen ist, hat der Logistik Watchblog in diesem Newsflash zusammengefasst.