Erstellt am 05. Januar 2017

Top-Themen: Aus Hitmeister wird Real.de, Numbrs stellt neue Vertriebsplattform vor, Google mit Interesse an SoundCloud und Amazon an American Apparel?

Die wichtigsten Themen des heutigen Tages aus der Branche kurz und knackig zusammengefasst: Aus Hitmeister wird Real.de. Außerdem: Das Fintech-StartUp Numbrs hat einen neuen mobilen Store für Finanzprodukte, anscheinend hat Google ein Auge auf den Musik-Streaming-Dienst SoundCloud geworfen, Amazon dagegen wird sich möglicherweise die US-amerikanische Modekette American Apparel sichern.

(Bildquelle Abend-News: Anna Demjanenko via Shutterstock)

Hitmeister: Ab Februar unter Real.de erreichbar

Das war definitiv DIE Nachricht des Tages: Am 15. Februar wird der Online-Marktplatz Hitmeister umziehen und dann zukünftig unter www.real.de verfügbar sein. Diese Umstellung soll einige Vorteile für die angeschlossenen Händler mit sich bringen – beispielsweise im Bereich Marketing. Grundlegend soll sich jedoch nicht großartig etwas ändern, denn der Account wird automatisch transferiert. Hitmeister empfiehlt, der AGB-Änderung beim nächsten Login zuzustimmen.

Numbrs: Neue mobile Vertriebsplattform

Das Fintech-StartUp Numbrs setzt zukünftig auf eine mobile Plattform für Finanzprodukte, womit grundlegend Banken neue Vertriebswege ergründen können sollen. Die Plattform wird zusätzlich zur bereits vorhandenen Banking-App angeboten und ermöglicht es zum Beispiel Nutzern, direkt von ihrem Smartphone aus ein Girokonto zu eröffnen oder einen Kredit zu beantragen. Außerdem ist eine Live-Chat-Funktion integriert, mit der Neukunden Hilfe von Numbrs-Mitarbeitern in Anspruch nehmen können.

Google: Angebliches Interesse an SoundCloud

In den letzten Monaten traten immer wieder Gerüchte ans Tageslicht, dass der Musik-Streaming-Dienst SoundCloud von einem anderen Unternehmen übernommen werden könnte. Dabei sind bereits bekannte Namen wie beispielsweise Spotify und Twitter gefallen. Nun kommt jedoch ein noch größerer Name hinzu, denn angeblich hat auch der Suchmaschinengigant Google Interesse an SoundCloud. Die Übernahme wäre jedoch nicht ganz preiswert, denn es ist die Rede von etwa 500 Millionen US-Dollar.

Amazon: Mögliche Übernahme von American Apparel

Und auch Amazon könnte sich demnächst ein namhaftes Unternehmen sichern, denn angeblich hat der Online-Händler die US-Modekette American Apparel im Fokus. Das Unternehmen ist vor allem für seine freizügigen Werbekampagnen bekannt, musste aber dennoch im Herbst 2015 Insolvenz anmelden. Amazon soll den Gerüchten zufolge nicht das einzige Unternehmen sein, das Interesse an American Apparel hat. Das letzte Angebot von einem anderen Unternehmen lag demnach bei 66 Millionen US-Dollar.