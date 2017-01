09.01.2017 – Amazon Echo: Massenbestellung durch Nachrichtensendung | DHDL: Schweizer-Nachfolge sicher | DocMorris plant Automaten-Apotheke

Ein Nachrichtensprecher löst eine Massenbestellung über Amazon Echo aus, Vox verkündet die Nachfolge von Ex-DHDL-Investor Jochen Schweizer und DocMorris plant Automaten-Apotheken. Die News im Überblick.

Bildquelle: George W. Bailey / Shutterstock.com

Nachrichtensprecher löst Amazon-Echo-Massenbestellung aus

Amazons Echo-Lautsprecher hört auf Zuruf und kann viele verschiedene Aufgaben übernehmen – unter anderem auch die Bestellung von Produkten. Das wurde einigen Nutzern in den USA nun zum Verhängnis. In der News-Sendung CW6 hat Nachrichtensprecher Jim Patton laut Heise Online über den Fall eines kleinen Mädchens berichtet, das mithilfe der Alexa-Sprachassistentin im Echo versehentlich ein Puppenhaus und kiloweise Kekse bestellt hatte. „Ich liebe dieses kleine Mädchen, wie sie sagt ‚Alexa hat mir ein Puppenhaus bestellt’“, erklärte Patton. Ein Satz, der bei zahlreichen Haushalten offenbar dafür gesorgt hat, dass Alexa wieder Puppenhäuser kaufen wollte – denn Patton benutzte die nötigen Schlüsselwörter. Bleibt nur zu hoffen, dass die Nachrichtensender bei der Berichterstattung über diesen Fall vorsichtiger vorgehen, sonst gibt es die nächste Puppenhaus-Bestellung... und die nächste... und die nächste...

„Die Höhle der Löwen“: Dagmar Wöhrl ersetzt Jochen Schweizer

Zum Ende der letzten Staffel der Vox-Gründersendung „Die Höhle der Löwen“ erklärte Jochen Schweizer seinen Austritt aus der Sendung. Nun hat Vox laut t3n.de die Nachfolgerin des Ex-Stuntmans und Erlebnismachers bekanntgegeben: Die CSU-Politikerin Dagmar Wöhrl wird den Stuhl von Schweizer übernehmen. Wöhrl soll über reichlich Unternehmenserfahrung und auch über das nötige Kleingeld verfügen. So gründete die Politikerin unter anderem eine Rechtsanwaltskanzlei. Wöhrl war von 2005 bis 2009 parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und sitzt seit 1994 im deutschen Bundestag.

DocMorris plant Automaten-Apotheke

Die Online-Apotheke plant offenbar den nächsten Angriff auf die stationären Apotheken in Deutschland. Wie der Focus berichtet, will das Unternehmen in der Gemeinde Hüffenhardt bei Heilbronn seine erste Automaten-Apotheke mit Videoberatung aufstellen. Online bestellte Medikamente kann der Kunde sich direkt dorthin liefern lassen, die Übergabe wird nicht von einem Apotheker, sondern von einem Manager vorgenommen. In der Gemeinde selbst und auf Seiten der deutschen Apotheken ist man davon freilich wenig begeistert. Davon abgesehen, dass die Automaten-Apotheke keine Nachtdienste oder Ähnliches übernimmt, hat man auch rechtliche Zweifel. Ob der Automat tatsächlich aufgestellt wird, ist zudem noch fraglich. Ein Antrag auf Betriebserlaubnis liege bei den Behörden bislang nicht vor, dabei soll es eigentlich noch im Januar losgehen.