Top-Themen: 1.000 Shops von Skimming betroffen, Yahoo wird Altaba, Trump zu Gast bei Alibaba, Konzernumstrukturierung bei DPD, Verdi plant internationale Streik-Koalition

(Bildquelle Abend-News: Anna Demjanenko via Shutterstock)

„Skimming“: über 1.000 deutsche Online-Shops betroffen

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt aktuell vor dem sogenannten „Skimming“, also dem „Abschöpfen“ von sensiblen Verbraucherdaten. Hintergrund: Über 1.000 deutsche Online-Shops sollen von Skimming betroffen sein. Cyber-Kriminelle nutzen dabei Sicherheitslücken in veralteter Shopsoftware aus um schädlichen Programmcode einzuschleusen. Beim Bestellvorgang werden dann entsprechende Daten an die Betrüger übermitteln. Wie viele Kunden von dem Datendiebstahl betroffen sind und wie groß der finanzielle Schaden ist, der durch das Skimming in den betroffenen Online-Shops bereits entstanden ist, könne nicht gesagt werden.

Yahoo bekommt neuen Namen

Yahoo ist am Ende. Wie jetzt bekannt wurde, wird die Marke Yahoo verschwinden. Zukünftig soll das Unternehmen den Namen Altaba tragen. Das ist aber noch nicht alles. Auch Marissa Mayer wird Yahoo verlassen. Weiterhin geht auch Yahoo-Gründer David Filo, sobald der Verkauf an Verizon abgeschlossen ist. Was Verizon, das schon 2015 das Internet-Urgestein AOL gekauft hat, mit Yahoo plant, ist bisweilen nicht bekannt.

Donald Trump trifft Jack Ma

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat sich mit Alibaba-Chef Jack Ma getroffen, um über einen Plan zu diskutieren, der US-Unternehmen Zugang zum chinesischen Markt verschaffen soll. Der Plan soll sich unter anderem darum drehen, innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Million US-Unternehmen auf Alibaba anzubinden, damit sie ihre Waren an chinesische Kunden verkaufen können. Beide Partner zeigten sich am Ende mit dem Treffen zufrieden.

DPD strukturiert Unternehmen um

DPD verändert grundlegend seine Unternehmensstruktur. Sämtliche Tochtergesellschaften und Unternehmensbereiche sollen mit der DPD GeoPost (Deutschland) GmbH verschmelzen und unter dem Namen DPD Deutschland firmieren. Die Verschmelzung soll bis August 2017 abgeschlossen sein, die Umbenennung soll jedoch schon eher stattfinden. Möglich wird die Strukturänderung durch die Übernahme des letzten verbliebenen Mitgesellschafters DPD Zeitfracht im Oktober 2016, berichtet der LogistikWatchblog.

Verdi plant multinationale Streik-Koalition gegen Amazon

Verdi versucht bereits seit 2013 erfolglos, gegen Amazon vorzugehen. Da die bisherigen Strategien jedoch nicht aufgegangen sind, will Verdi nun zu neuen Maßnahmen greifen. Zukünftig plant die Gewerkschaft, sich stärker mit anderen Mitarbeitervertretungen in Europa zu vernetzen. Wie der AmazonWatchblog schreibt, sei das Ziel die Bildung einer multinationalen Streik-Koalition. „Wir wollen europaweit einen synchronisierten Arbeitskampf. Darauf arbeiten wir 2017 systematisch hin“, so Verdi-Handelsexperte Thomas Voß.