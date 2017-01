Top-Themen: Umsatzmilliarde für Zalando, Deutscher Google-Nest-Start, Gutes Jahr für Logistikbranche, Eyeglass24 und Pets Deli erhalten Millionen

Was heute wichtig war: Zalando knackt erstmals die Umsatzmilliarde in einem Quartal, Google Nest kommt nach Deutschland, die Logistikbranche zeigt sich belebt und die StartUps Eyeglass24 und Pets Deli kassieren Millionen.

(Bildquelle Abend-News: Anna Demjanenko via Shutterstock)

Zalando: Milliarde geknackt

Für Zalando geht es ungebremst bergauf. Das Unternehmen hat seine Geschäftszahlen für das letzte Quartal und das Gesamtjahr 2016 bekannt gegeben und einmal mehr einen persönlichen Rekord aufgestellt. Im letzten Quartal 2016 erreichte Zalando einen Umsatz zwischen 1,086 und 1,094 Milliarden Euro. Damit steigerte man den Umsatz um 25 bis 26 Prozent. Im Gesamtjahr 2016 setzte Zalando über 3,6 Milliarden Euro um – ein Wachstum von etwa 23 Prozent.

Google Nest in Deutschland

Google startet den großen Smart-Home-Angriff in Deutschland. Das Unternehmen teilt mit, dass man die Nest-Produkte ab sofort in Deutschland und anderen europäischen Ländern vorbestellen kann. Dabei handelt es sich um smarte, selbstlernende Geräte wie etwa Thermostate, Rauchmelder und Überwachungskameras, die mit dem Smartphone gekoppelt werden können. Für den deutschen Markt habe sich Google noch einmal genau die Datenschutz- und Privatsphäre-Einstellungen der Geräte angeschaut.

Logistikbranche: Übernahmen im Wert von 121,1 Milliarden US-Dollar

Die PwC-Studie „M&A in der Transport- und Logistikbranche“ bescheinigt der Branche ein gutes Jahr 2016. Insgesamt gab es 219 Übernahmen mit einem Gesamtvolumen von 121,1 Milliarden US-Dollar. Allein in Asien gab es 127 Deals. Aber auch der deutsche Markt zeigt sich belebt, hier dominieren vor allem lokale Deals, bei denen also beide Parteien in Deutschland sitzen. Alle Zahlen hat der Logistik-Watchblog.

Millionenbeträge für Eyeglass24 und Pets Deli

Die beiden StartUps Eyeglass24 und Pets Deli freuen sich über saftige Finanzspritzen. Der Online-Shop Eyeglass24, der sich auf den Online-Verkauf von Brillen spezialisiert, will den „Betrag in siebenstelliger Höhe“, den er nicht genau beziffern will, in den „Ausbau von Marketing, Vertrieb und Personal investieren, um unsere Aktivitäten konsequent voranzutreiben“, so Gründer Jascha Chong Luna.

Das Tiernahrungs-StartUp Pets Deli wird immerhin ein wenig konkreter, hier handele es sich um einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Geldgeber sollen unter anderem Rocket Internet und Project A sein. Mit dem Geld will man in die USA expandieren, es soll sich bereits ein Team in Los Angeles befinden. Zudem will sich Pets Deli verstärkt im Einzelhandel platzieren.