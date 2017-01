Video der Woche: Action-Held und Wonder Woman kämpfen für Wix.com

Wix.com hat bereits in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt. In dem hauseigenen Werbespot aus dem Sommer 2015 fallen Sätze wie „Ich liebe es zu wixen.“ oder „Meine Frau hat mich vom Wixen überzeugt.“ – Ein Spot, der durchaus an die Grenzen des guten Geschmacks geht. Aber über Geschmack lässt sich ja, wie man so schön sagt, nicht streiten.

Auch der neue Spot von Wix.com erregt die Gemüter. Aber nicht, weil er besonders schamlos oder anstößig wäre, sondern weil er mit zwei ganz besonderen Sternchen aufwartet: dem populären „Transporter“-Schauspieler Jason Statham und der Wonder Woman-Darstellerin Gal Gadot.

Der Spot erinnert dabei leicht an den Action-Klassiker „Mr. & Mrs. Smith“. Und obwohl die Story in dem Streifen eher flach ist, dürften sich viele Zuschauer über die knallharte Action und die gleichzeitig charmanten Darsteller freuen. Manchmal braucht es einfach nicht mehr… Unser Video der Woche: