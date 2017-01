Barrierefreiheit wird zur Pflicht: i-ways hilft Händlern mit neuem Service

Es gibt Menschen, für die ist der „Gang“ ins Internet zum Teil mit erheblichen Hürden verbunden. Um jedoch allen Nutzern den Weg ins Internet zu ebnen, hat die EU-Kommission Maßnahmen in petto und will die Barrierefreiheit für Online-Händler zur Pflicht machen. Der Internetdienstleister i-ways weiß um die anstehenden Probleme und will Händlern dabei helfen.

© alphaspirit – Fotolia.com

Für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung gibt es zahlreiche Aspekte, die den Gang ins Internet schwer oder gar unmöglich machen: Schon Kleinigkeiten wie etwa falsche Farbkombinationen oder zu geringe Kontraste, verschlungene Schriftarten, eine ungünstige Platzierung von Schaltflächen, fehlende Formatierungen der Texte oder eine ungewöhnliche Art der Navigation können zum unüberwindbaren Hindernis werden.

EU-Kommission für mehr Barrierefreiheit im Internet

Das Problem der Unzugänglichkeit hat die Europäische Union bereits erkannt und eine entsprechende Richtlinie erstellt (wir berichteten). Für Online-Händler und Unternehmen hat diese Richtlinie zwei Seiten: Zum einen – und das sollten Händler keinesfalls unterschätzen – kommen mit der Richtlinie auch erhebliche Pflichten auf sie zu, denn über kurz oder lang müssen alle Unternehmer dafür sorgen, dass ihre Websites und Online-Shops für jedermann barrierefrei zugänglich ist.

Zum anderen können Händler mit Aussicht auf einen barrierefreien Online-Shop auch neue Käufergruppen erschließen und den zunehmend steigenden Anforderungen der Suchmaschinen gerecht werden. So kommentierte beispielsweise Florian Laudahn, CMO der i-ways Sales Solutions GmbH: „Unserer Meinung nach wird das Thema in naher Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Neben den Website-Besuchern werden auch Suchmaschinen – vorneweg Google – die barrierefreie Nutzbarkeit als eines der wichtigsten Kriterien zur Qualitätseinschätzung von Shops / Websites zugrunde legen.“

i-ways startet Barrierefreiheitscheck für Online-Händler

Doch woher weiß ein Online-Händler überhaupt, an welchen Stellen er noch nachrüsten kann bzw. muss? Wo liegen die Schwachstellen der hauseigenen Website? Im Layout? In der Navigation? In der Verständlichkeit? – Diese Fragen beantwortet i-ways im Zuge eines neuen Services: dem Barrierefreiheitscheck. Dabei prüfen qualifizierte Mitarbeiter die entsprechende Website nach verschiedenen Kriterien und können auf diesem Weg eine Hilfe und Orientierung geben, an welchen Stellen noch Nachholbedarf besteht und wo der Website-Betreiber bereits gut gerüstet ist. Die Auswertung erfolgt schriftlich per E-Mail, sodass die Resultate auch später noch genau nachvollzogen werden können.

Übrigens: Für Mitglieder des Händlerbundes gibt es den Barrierefreiheitscheck von i-ways zu besonders günstigen Konditionen. Sie zahlen anstatt 99,99 Euro nur 69,99 Euro.

Alle Einzelheiten zum neuen Service und die Möglichkeiten zur Buchung erhalten Sie hier.

Jetzt informieren!

Sie möchten sich vorab schon einmal genauer über die Barrierefreiheit informieren und Hürden in Ihrem Online-Shop abbauen? In unserem Onlinehändler Magazin (Ausgabe 09/2016) haben wir uns intensiv mit dem Thema befasst: Dabei gehen wir nicht nur auf die rechtlichen Hintergründe und verschiedenen Stolperfallen ein, sondern bieten auch erste konkrete Tipps für Händler, wie sie ihren Online-Shop entsprechend optimieren können.

Jetzt kostenlos lesen!