Top-Themen: Momox wächst stark, Schäuble gegen Steuerschlupflöcher, Amazon startet Online-Dash-Button, Börsenaufsicht gegen Yahoo, BGH zu Reiseportalen

Eine neue Woche im E-Commerce hat begonnen. Folgende Themen waren heute wichtig: Der BGH hat ein Urteil zu Reiseportalen gefällt. Yahoo kommt im Zuge seines Hacker-Angriffs nicht zur Ruhe. Momox hat Grund zur Freude. Amazon macht seinen Dash-Button digital. Schäuble will die Steuereinnahmen hochtreiben. Wir berichten.

(Bildquelle Abend-News: Anna Demjanenko via Shutterstock)

BGH urteilt zu Reiseportalen

Das Buchen einer Reise oder eines Fluges im Internet wird den Kunden zunehmend einfach gemacht. Doch im Zuge der Buchung versuchen einige Anbieter auch, den reisewilligen Käufern diverse Zusatzleistungen wie zum Beispiel Reiserücktrittsversicherungen aufzudrängen. Besonders unaufmerksamen Nutzern drohen im Fall der Fälle ungewollte Zusatzbuchungen. Gegen diese Praxis hat nun der BGH ein Machtwort gesprochen und derartige Praktiken untersagt (Az.: I ZR 160/15). Geklagt hatte im vorliegenden Fall der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) gegen die Betreiber der Plattform Opodo.de.

Yahoo hat Ärger mit Börsenaufsicht

Das Online-Urgestein Yahoo wird seinen Ärger um den Hacker-Angriff einfach nicht los. Wie wir hier berichten, hat nun auch die Börsenaufsicht Yahoo ins Visier genommen und Ermittlungen eingeleitet. Der Grund: Die US-Börsenaufsicht SEC will der Frage nachgehen, ob Yahoo die eigenen Investoren zu spät über die Cyberattacken durch Kriminelle informiert habe.

Amazon macht den Dash-Button zum Online-Tool

Der Dash-Button von Amazon spaltet die Gemüter. Geht es nach den Wünschen des Online-Riesen, sollen sich die Kunden die Bestellknöpfe überall in ihr Zuhause kleben: auf die Waschmaschine, in die Vorratskammer, in die Küche – um auf diesem Wege Produkte schnell und einfach nachzukaufen. Ein Knopfdruck und schon ist die Bestellung raus! Dieses einfache Prozedere will Amazon nun auch auf die eigene Online-Plattform bringen und hat den digitalen Amazon Dash-Button gestartet. Nutzer können sich diesen bei Bedarf entweder selbst zusammenstellen oder Amazon registriert, welche Produkte die Kunden stetig brauchen und generiert automatisch potenziell nützliche Online-Knöpfe. Mehr Infos erhalten Sie auf dem Amazon Watchblog.

Momox-Geschäftszahlen 2016: 30 Prozent Umsatzwachstum

Der Re-Commerce-Händler Momox blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Der Umsatz lag bei insgesamt 150 Millionen Euro, was einem Wachstum von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bereits zum 7. Mal in Folge kann Momox damit ein Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich vorweisen. Die Zugpferde waren 2016 die internationalen Ableger Ubup.com und Momox-Shop.fr, aber auch die Fashion-Sparte, weswegen Momox diese Bereiche auch in diesem Jahr kräftig fördern will.

Steuern: Schäuble will Steuerschlupfloch stopfen

Viele Konzerne und Unternehmen versuchen, ihre Abgaben möglichst gering zu halten und greifen in diesem Zuge nicht selten auch auf Steuerschlupflöcher zurück. Doch gegen diese Praxis will Finanzminister Wolfgang Schäuble vorgehen. Dazu hat der CDU-Mann nun einen Gesetzesentwurf auf die Beine gestellt, der es Unternehmen unmöglich machen soll, Gewinne am deutschen Fiskus vorbei ins Ausland zu bringen. Auf Basis gesetzlicher Lizenzschranken könnte Deutschland die Steuereinnahmen aufbessern und mit zusätzlichen 30 Millionen Euro rechnen, so das Vorhaben von Schäuble.