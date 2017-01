[OnAir] Entwicklungen bei Alibaba & Alexa

In den letzten Tagen und Wochen beherrschte der chinesische Online-Marktplatz Alibaba die Schlagzeilen. In der 39. OnAir-Ausgabe fassen wir die Entwicklungen zusammen und stellen uns die Frage, ob Alibaba auch in Europa Fuß fassen könnte. Außerdem beschäftigen wir uns mit Amazons künstlicher Intelligenz Alexa, die ebenfalls in aller Munde war.

Vor dem Mikro:

Christian Laude (@Laudenpeters), Redakteur

Michael Pohlgeers (@mpohlgeers), stellvertretender Chefredakteur

Christoph Pech, Redakteur