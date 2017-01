26.01.2017 – Rewe baut Abhol-Service aus | Kaufland errichtet erste Abholstation | Walmart entlässt 200 E-Commerce-Mitarbeiter

Heute in den News: Rewe erweitert seinen Abhol-Service, Kaufland richtet eine erste Abholstation für seinen Lieferservice ein und Walmart entlässt 200 Mitarbeiter aus seinem E-Commerce-Team.

© Kaufland

Rewe erweitert Abhol-Service

Neben seinem Lieferservice hat Rewe auch seit einigen Jahren einen Abhol-Service, der bislang „Drive“ hieß. Unter dem neuen Namen „Rewe Abholservice“ soll dieser nun stärker forciert werden, weiß der Supermarktblog. Im Rewe-Online-Shop gibt man dafür seine Postleitzahl eingeben und sieht, was im Umkreis verfügbar ist. Der Kunde kann aus einem festgelegten Sortiment (das nach Unternehmensangaben verbessert wurde) mit etwa 12.000 Artikeln auswählen und die Bestellung dann im jeweiligen Markt an einem speziellen Abholbereich abholen. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht, es wird lediglich eine Service-Gebühr von 2 Euro fällig. Mit insgesamt 15 Abholstandorten will Rewe 73 Städte erreichen und blickt dabei nicht nur auf die Metropolen, sondern vor allem auf kleinere Städte wie Eislingen oder Gießen. In den kommenden Wochen soll eine weitere Station in Göttingen eröffnet werden.

Kaufland richtet erste Abholstation ein

Auch Kaufland macht sein Angebot zunehmend im Netz verfügbar. Im Oktober begann die Kette damit, seinen Lieferservice in Berlin zu testen, nun hat Kaufland eine erste Abholstation für Online-Bestellungen in der Hauptstadt eingerichtet. Wie das Unternehmen verkündet, befindet sich die Abholstation in Niederschöneweide und sei damit „insbesondere im Hinblick auf Berufspendler aus Richtung Ost und Süd-Ost“ platziert worden. Die Abholstation verfügt über 60 Fächer in drei Temperaturzonen für tiefgekühlte, gekühlte und ungekühlte Ware. Kaufland plant bereits weitere Abholstationen in Berlin.

Walmart entlässt 200 E-Commerce-Mitarbeiter

Die US-Handelskette Walmart will es schon länger mit Amazon aufnehmen und hat die eigenen Online-Bemühungen mit größtem Antrieb verfolgt. Dazu zählte unter anderem auch die Übernahme des jungen Marktplatzes Jet.com. Doch nun kommt es offenbar zu Umstrukturierungen in Walmarts Online-Geschäft, die 200 Mitarbeitern den Job kosten. Wie Internet Retailer berichtet, habe Walmart die Mitarbeiter in einer Memo darüber informiert. „So schwierig diese Entscheidung auch ist, ich weiß, es ist die richtige“, lässt Walmart-CEO Marc Lore verlauten. „Wir haben eine klare Strategie. Wir haben das Team für Geschwindigkeit und Einfachheit aufgestellt.“