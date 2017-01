Top Themen: Google löscht Werbeanzeigen, Rewe und Kaufland forcieren Abholservice, Ebay mit hervorragendem Weihnachtsgeschäft, Rechtliches zu selbstfahrenden Autos, Amazon kontrolliert Seefracht

Der Feierabend ist schon in Sicht. Vorher fassen wir jedoch noch die wichtigsten E-Commerce-Themen vom heutigen Donnerstag zusammen. Dabei ging es um Google und den Kampf gegen irreführende oder täuschende Werbung; um Abholdienste von Rewe und Kaufland; um das Weihnachtsquartal bei Ebay; um Rechtliches rund ums autonome Fahren und um Amazons Seefracht.

Google löscht massenhaft Werbeanzeigen

Kaum ein Unternehmen kommt drum herum, bei Google Werbeanzeigen zu schalten. Doch zwischen den guten, seriösen und hochwertigen Anzeigen finden sich auch immer wieder solche, die auf illegale oder gesundheitsgefährdende Inhalte verweisen, die Nutzer täuschen oder in die Irre führen. Nicht umsonst ist der Suchmaschinenriese stets damit beschäftigt, die eigenen Systeme immer weiter zu optimieren, um schlechte Werbeanzeigen zu filtern und zu löschen. Im vergangenen Jahr waren es sogar 1,7 Milliarden Anzeigen, die Google entsprechend brandmarkte und blockte.

Rewe und Kaufland rücken Abholservice in den Blick

Sowohl für Rewe als auch für Kaufland scheint die Verknüpfung der Kanäle immer wichtiger zu werden: So hat Kaufland nun zum Beispiel nach einem Testlauf eine erste Abholstation für Online-Bestellungen eröffnet. Diese befindet sich in Berlin und ist so platziert, dass sie insbesondere die Berufspendler ansprechen soll. Der Konkurrent Rewe hat entsprechende Abholstationen schon länger in petto. Der hauseigene Abholservice soll nun allerdings noch stärker gefördert und vorangetrieben werden. In diesem Zuge wurde unter anderem das verfügbare Sortiment ausgebaut. Nicht nur Metropolregionen, sondern auch kleinere Städte sollen künftig von dem Rewe-Service profitieren.

Ebay: Wachstum im Weihnachtsquartal

Eigentlich hatte Ebay im vergangenen Herbst keine guten Zahlen für das Weihnachtsgeschäft 2016 in Aussicht gestellt. Doch wie sich zeigt, war der Pessimismus gar nicht vonnöten: Die aktuelle Bilanz legt offen, dass das Unternehmen im vierten Quartal seinen Umsatz um drei Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar steigern konnte. Der beeindruckendste Aspekt der Bilanz war allerdings der Gewinn: Dieser stieg aufgrund einer steuerliche Gutschrift (von 477 Millionen im vorangegangenen Jahr) auf unglaubliche 5,94 Milliarden US-Dollar in 2016. Insgesamt konnte auch der Umsatz im Gesamtjahr 2016 gesteigert werden. Und zwar von 8,59 Milliarden auf 8,98 Milliarden US-Dollar.

Autonomes Fahren: Kritik an neuem Gesetzesentwurf

Automobilhersteller, Verbraucher und Regierung dürften sich einig sein: Für die Nutzung automobiler Fahrzeuge muss eine gesetzliche Regelung her, die im Falle eines Unfalles klärt, wo Verantwortlichkeiten und Haftungen liegen. Aus diesem Grund hat das Bundeskabinett nun einen Gesetzesentwurf verabschiedet und damit einen wichtigen Schritt getan. Doch richtig glücklich scheinen Brancheninsider damit nicht zu sein. Es hagelte prompt Kritik, da der Entwurf an vielen Stellen zu vage formuliere sei und zahlreiche Fragen offen lässt. Nähere Informationen finden Sie auf dem Logistik Watchblog.

Amazon kontrolliert Teile des Seewegs

Kontrolle ist alles. Und so wundert es auch kaum, dass Amazon auch mit Blick auf die Seefracht gern die Zügel fest in der Hand halten will. Um also die logistische Kontrolle sicherzustellen hat Amazon mittlerweile damit begonnen, Produkte von chinesischen Online-Händlern auf dem Seeweg in die Vereinigten Staaten zu transportieren, um diese dann dort in den hauseigenen Logistikzentren einzulagern. Dabei kontrolliert das Unternehmen die Seefracht zum Teil selbst, wie auf dem Amazon Watchblog zu lesen ist. Auf diesem Weg macht sich der Konzern noch unabhängiger von anderen Dienstleistern.